Joven denunció que fue abusada en un bar y acusa a militar

Una joven concurrió el sábado a la mañana a los Tribunales de Concordia acompañada por sus padres a realizar la denuncia contra un sujeto que habría conocido en un pool donde habría ocurrido un abuso sexual con acceso carnal.



El hecho se produjo en un bar de La Criolla (departamento Concordia). Según testimonios, el dueño del pool y otras personas estaban en estado ebriedad, pero habría sido un militar quien la habría forzado a la jovencita a tener relaciones. Hasta el momento se desconoce si participaron otras personas.



La chica alcanzó a escapar y pidió ayuda, pero el dueño del local en vez de llevarla hasta la dependencia policial la trasladó en su automóvil hasta el domicilio de la joven en Osvaldo Magnasco.



Después vino todo el peregrinaje de denuncias, de relatar la historia una y otra vez. Sus familiares la acompañaron a los tribunales y en fiscalía se activó todo el protocolo de abuso, más tarde fue derivada hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde continuaron los exámenes y las pericias. Ya promediando el mediodía de ayer recibió el alta médica y concurrió a su hogar.



Sus familiares piden justicia y si bien no aportaron mayores detalles del caso, precisaron que el sujeto es militar y que sería un voluntario de la Escuela de Caballería del Regimiento de Blandengues del Ejército Argentino.



Además hablaron del grado de responsabilidad que podría tener el propietario del pool en la localidad de La Criolla y las personas que se encontraban allí y que aparentemente estuvieron alcoholizados o intoxicados. El pool está en cercanías de la comisaría del lugar.



Detallaron que es un local nocturno muy concurrido por gente de diferentes edades de nuestra ciudad y de la región y no contaría con personal de seguridad ni con cámaras de vigilancia.



Las fiestas son publicitadas en las redes sociales como "viernes de calentura", con imágenes insinuantes de chicas cosificando a la mujer, publica el diario El Sol.



La joven solo había concurrido a ese lugar a divertirse, sus familiares temen que el caso corra la misma suerte de todas las denuncias que se realizan por abuso y queden en la nada. Hasta anoche, el sujeto no había sido localizado