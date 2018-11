Padre de joven pide que se investigue su muerte: "No creo que se haya matado"

, ya que su pareja, "desapareció de Paraná, ni siquiera vino al velatorio y me mintió", dijo a, Claudio Herrera.Mauro Herrera era cabo enfermero militar y desde hace ocho años se desempeñaba en el Hospital Militar de Paraná."Yo estaba en Buenos Aires viajando y me encontré con esta noticia. Aparentemente acá había algo preparado, porquee", comenzó relatando el hombre.Al ser consultado respecto a si su hijo habría estado atravesando una situación de depresión que podría haberlo llevado a la autodeterminación, el hombre dijo tajantemente:".Respecto de la pareja de Mauro, el hombre aseveró: "Me habló por teléfono y me dijo que no había estado acá, me dijo que el miércoles lo vio a mi hijo y eso no es así, vino el viernes. Se borró del Facebook, no supimos más anda de él, al velatorio de mi hijo tampoco vino".Al recordar a su hijo dijo: "Era muy querido, en el acompañamiento hubo cuarenta cuadras de vehículos"."Había discusiones entre ellos, no lo dudo.", puso relevancia Herrera.Asimismo relató que su hijo y su pareja, llamado Walter, "hacía un año y medio que estaban juntos".El hombre mencionó queAl mismo tiempo contó que en la escena de la muerte de su hijo "había sangre en el pasillo, como si se hubieran lavado las manos. Además la sangre era desde abajo, hacia arriba, por la escalera. Como si el subía lastimado".El hombre mencionó que la policía le dijo que la muerte de su hijo es "dudosa" y al respecto acotó: "estamos esperando los resultados de la autopsia". Asimismo mencionó que está en poder de la policía "el teléfono de Mauro"."A la casa se la compró él a través de un crédito que sacó por el Ejército, tenía todo a su nombre, por eso no creo que se haya matado; nunca habló de eso. Sus bajones tenía por la muerte de la madre, era muy pegado a ella, pero llegar a eso, hacernos este daño a nosotros, jamás lo haría, manifestó.Al ser consultado dijo que el muchacho "no dejó ninguna carta". En esto, el hombre también manifestó que le llamaba la atención ya que por ejemplo "cuando él salía de joda, a la hora que sea, me llamaba y me llamaba hasta que yo me despertara. Hablaba media hora como toda charla de padre a hijo. Ese día, me llamó dos veces y cortó, nunca habló conmigo".", apuntó.En el mismo sentido, contó que a su otro hijo "le llamó la atención que se presente a la guardia que tenía que cumplir. Él a las guardias las cumplía, estaba creo en la de Terapia. Como no se presentó fue a la casa, encontró la puerta semiabierta, y ahí estaba el chico ahorcado. Lo encontró a las 3 de la tarde y ya tenía ocho horas de muerto". A Mauro Herrera lo hallaron muerto el domingo 18 de noviembre pasado."Le tengo fe a las autopsias, hay que esperar nomás a que le fiscal nos informe qué fue lo que pasó", dijo.