Ya hay fecha de juicio para el abogado acusado de corrupción de menores

Así los dispuso la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de los Tribunales locales, desde donde ya se notificó a las partes. Habrá más de 120 testigos y la Fiscalía anticipó un pedido de pena de 25 años de prisión.



Las audiencias se realizarán los días 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, conformado por Alicia Vivian, Mauricio Deruddi y Arturo Dumon. Serán siempre a partir de las 8.30. En principio se fijaron 12 jornadas, pero no se descarta que pueda extenderse el cronograma. No está definido aún si el debate será público. Según recordó R2820, las audiencias ante la justicia de Garantías fueron cerradas a los medios de comunicación por tratarse de hechos relacionados con la intimidad de las personas.



La causa fue elevada a juicio el 25 de octubre. El titular del Juzgado de Garantías N° 1 "hizo lugar a la prueba presentada por la Fiscalía, luego de los días previstos después de la audiencia del 27 de septiembre para que la defensa pudiera proponer nuevas pruebas relacionadas a las personas que aparecen en el proceso y que hasta ese momento se encontraban con identidad reservada. No se planteó prescripción ni nulidad, por lo tanto quedó elevada la causa a juicio y la fecha será fijada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú", confirmó en aquella oportunidad al medio de Gualeguaychú el coordinador del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Beherán.



En octubre el juez admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, pese a que el defensor de Rivas impugnó aquellos elementos secuestrados de la vivienda del imputado durante las primeras horas de iniciada la investigación.



El Ministerio Público Fiscal se opuso a dicha impugnación, ya que el material fue secuestrado - tanto en su propiedad de Mitre 7 como en la casa de Rivas en Pueblo General Belgrano- "en el marco de un procedimiento que contó con las formalidades que indica la ley".



El juez Podestá hizo lugar a todos los elementos probatorios propuestos por el Ministerio Público Fiscal: "Se trata de 114 testimoniales y 164 documentos de diferente índole, mientras que como prueba material vinculada a los elementos secuestrados son entre carpetas y otras cuestiones como videos, revistas y fotografías, se pueden contabilizar alrededor de 20 elementos más", confirmó Beherán.



Por parte de la defensa técnica de Rivas, se incorporaron unos 20 testimonios, fotografías y documentos relacionados a las propiedades del imputado.



En relación a la pena solicitada para el imputado, cabe destacar aquello que Beherán adelantó en la primera parte de la audiencia que se celebró en septiembre: "La Fiscalía pidió 25 años que es el máximo que establecido por la ley anterior, como cuando concurren varios delitos, el máximo es el de la pena mayor que se aplica". Pero la ley que dispuso la suma de los delitos, en el juicio viene un pedido de prueba formal y el verdadero pedido de condena se hace después de la prueba, en el juicio propiamente dicho.



"Ese día tendremos un tope de 25 años máximo de pedido de condena, según lo dispuesto por la ley, y en ese marco nos adelantamos a plantearlo ya que el Ministerio Público Fiscal actúa en representación de 12 víctimas", detalló oportunamente el fiscal.



Por último, cabe destacar que el pedido de condena de las querellas fue de 7 siete años, por parte de la abogada Estela Esnaola y de 7 años y medio por parte del abogado querellante Alfredo Vitale. (APF).