Sin avances en la investigación por el robo de $100.000 en banco de Concordia

Fuentes de la investigación aseguraron que no tienen absolutamente nada en relación al caso del faltante de 100.000 pesos en el banco Santander de Mitre y Urquiza. En el mayor de los secretos continua la investigación y por el momento no hay pistas firmes sobre quien retiró de la sucursal bancaria con la suma de dinero.



Lo que si confirmaron es que todavía no concluyeron los peritajes de los teléfonos celulares del personal que fueron secuestrados el día del robo y además se continúan revisando las imágenes de toda la jornada del día del faltante, desde el inicio de las actividades cuando arribó el personal cerca de las 8 de la mañana hasta el horario del cierre pasadas las 12, 45.



Las versiones más firmes del caso vinculan a los empleados de la casa bancaria que trabajaron en complicidad con los autores del robo tratando de llevarse un monto más importante en moneda extranjera, más precisamente una cantidad mayor de dólares, debido a los aumentos y las operaciones de la divisa antes y durante esa semana.



Lo curioso del caso es que en el lugar donde supuestamente dejaron y estaba la bolsa con el dinero faltante no hay cámaras de seguridad, lo que hace pensar en alguna vinculación con el personal de la casa que tenía plena información de los movimientos de traslado de dinero. Según publica diario El Sol, hay al menos dos personas en la mira de los investigadores y serian empleados de la entidad bancaria.



EL CASO



En el mediodía del pasado 29 de septiembre, aproximadamente, a las 12:55, en el banco Santander Río de calle Urquiza y Mitre, en pleno centro de la ciudad de Concordia, ocurrió un insólito robo. Lo que inicialmente fue la denuncia de que faltaba un millón de pesos, continuó con la búsqueda de dos sospechosos que, voluntariamente, volvieron hasta lugar para finalmente, unas 7 horas después, liberar a todos y con un faltante comprobado de 100 mil pesos.



El tesorero denunció la faltante de un bolsón que contenía un millón de pesos, que se encontraba con su precinto colocado junto a once bolsones más que estaban preparados para ser retirados por una conocida empresa de transportes de caudales.