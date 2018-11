Quedó en libertad uno de los guía de turismo acusado de abuso en Concordia

Al término de la audiencia en el que se analizó cuál era la situación de los dos detenidos acusados por abuso a una joven en un domicilio de Concordia, el Fiscal Darío Mautone confirmó que el coordinador de turismo estudiantil, oriundo de la capital entrerriana, quedó en libertad con algunas restricciones, mientras que su amigo, de la ciudad de Concordia y también coordinador, continuará con prisión preventiva pero en forma domiciliaria.



El fiscal explicó que el joven acusado que recuperó su libertad, "tiene la obligación de residir en la ciudad de Paraná y presentarse, como medida coercitiva en sustitución de la prisión preventiva, los martes y jueves en la Fiscalía de la capital entrerriana a firmar un libro de asistencia". Además, aclaró que "tiene prohibido acercarse a Concordia y se le aplicó una sanción monetaria de 20.000 pesos".



En cuanto a los motivos por los cuales se le otorgó este beneficio a los imputados, el fiscal señaló que "si la víctima sigue sin declarar, no podrían seguir detenidos". Es decir, hasta tanto la víctima no declare, los implicados deberán cumplir estas medidas.



Por otra parte, Moutone explicó que "estamos en la etapa primigenia de la investigación, falta mucho para probarse las autorías probables de cada uno de ellos, y las responsabilidades finales de cada uno. Están a derecho y deberán cumplir con eso".



Respecto a la situación procesal del concordiense, el fiscal confirmó que "se le otorgó la prisión domiciliaria, estaba con la prisión preventiva con la modalidad efectiva y le morigera a domiciliaria". La extensión de la prisión preventiva será por 15 días.



Esta decisión fue tomada porque "se le había otorgado la preventiva con la finalidad de traer a la víctima a declarar, pero como por una cuestión emocional la joven no puede asistir a declarar, no se los puede tener detenidos" hasta tanto se tenga la certeza de la declaración. (Diario Río Uruguay)