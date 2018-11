El Ventilador: Algunas opiniones sobre los excesos y accidentes de tránsito

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

La ciudad se vio nuevamente conmocionada por un dramático siniestro vial en el que perdió la vida un querido futbolista del club Peñarol de Paraná.La velocidad, el alcohol, el cansancio, las drogas y la imprudencia, son engranajes de otro preocupante problema que se ve en las calles de Paraná: el del tránsito y los delitos viales.¿Qué más hace falta para frenar esta tragedia que enluta a miles de familias? ¿Deben profundizarse los controles, ser más exigentes, es necesaria una mayor presencia física de la fuerza policial en las calles?-"A mi humilde entender, este pibe que chocó al Maka se representó el resultado y a sabiendas siguió con la acción y provocó la muerte. A mi criterio hubo dolo eventual".-"No hace mucho me chocó un auto, sin carnet, sin seguro, destruido, una catramina que debe ir a desguace. El municipio ahí no recauda si lo retiene, y los zorros no pueden coimear. Los fierros se arreglan y los tontos que tenemos todo en regla nos bancamos, pero las vidas no se recuperan. Y no es sólo el que ya no está, destruyen familias. Los jueces se aumentan sueldos por no hacer justicia. Mucha bronca y dolor".-"Quiero hacer una crítica constructiva: durante la semana hay controles vehiculares en los horarios en los cuales la gente va a trabajar que me parecen correctos, pero los fines de semana veo como zona liberada o controles en horarios inadecuados. ¿Por qué no hay controles exhaustivos en los horarios de salida de los boliches y fiestas privadas? ¿Qué estamos esperando? ¿Seguir perdiendo vidas jóvenes y enlutando toda una ciudad? Pongamos mano dura, tolerancia cero con el tema del alcohol y estupefacientes. Paraná necesita autoridades con los pantalones largos y sin miedo al costo político".-"A esos automovilistas deberían darles perpetua".-"Antes de sufrir tantas muertes, la policía y tránsito deberían hacer más controles, porque es una vergüenza lo que estamos sufriendo a causa de la violencia, el alcoholismo y las drogas todos los fines de semana acá".-"Estuve en el momento del accidente, porque también salía del boliche. Si bien no puedo precisar el accidente, no sentí frenada, solo el golpe a dos autos estacionados y el cuerpo de Maka tirado a metros y una chica muy mal. Lo que no entiendo realmente es al conductor, que estaba más preocupado por el auto que los presentes le decían y él no se inmutaba".-"Buenas noches nosotros también pedimos justicia por Karen Kapp. Que la mato el novio, Juan Pablo Quintero, que está suelto desde el 10 de noviembre. La justicia investiga el caso".-"Ojalá la justicia haga pagar a esos asesinos".-"Mis condolencias a la familia Taborda. Maka era una excelente persona".-"La justicia es lenta, hombre como el procurador hacen daño al ciudadano".-"Somos vecinos de Maca y queremos justicia. Que Ulises pague por lo que hizo, mató una vida y mil corazones".-"Queremos hacerle saber a la familia Taborda que la familia del club Sportivo Urquiza acompaña al pedido de justicia por Maca. En la cancha somos rivales, pero no enemigos, en la vida hermanos. Justicia para que Maka descanse en paz".-"Soy ex arquero de Peñarol. La verdad es una injusticia que a Ulises, el asesino de mi amigo Maka, le puede llegar a dar desde 1 a 5 años de prisión. Ni cumpliendo 80 años de prisión nos devuelven a Maka".-"Paraná los fines de semana es tierra de nadie. La municipalidad no existe, todos alcoholizados manejando".-"Tuve el privilegio de conocerlo a Maka. Él vivía por su gordita. Ella lo llamaba y el salía corriendo. Por favor a los señores jueces, cambien las leyes, no puede ser que un excelente padre, hijo y amigo no valga nada".-"¿Por qué el señor gobernador no firma un acuerdo con la policía de Entre Ríos para que puedan controlar los autos e inviertan en las pipetas para controles de alcoholemia? Porque la policía no está facultada para eso. Que hagan como hicieron hace dos años con las motos y la policía limpió la ciudad".-"Paraná es tierra de nadie. Almafuerte todos los fines de semana es una pista de carreras y nadie controla. Siempre hay un accidente y la mayoría están borrachos ¿dónde están los controles?".-"Es terrible ver el sufrimiento de esas familias. Mi más sentido pésame a ambas familias, creo que los legisladores tendrían que rever las leyes y cambiar algunas, justamente en los casos de accidentología".-"Soy familiar de Maka Taborda. Pedimos justicia en memoria de él para que esto no quede impune y que el asesino pague por lo que hizo con mi primo de arrebatarle la vida de esa manera, porque dejó a los familiares sin consuelo por su pérdida".-"Hoy en Avenida Ramírez y calle Alberdino un auto me encerró. Yo ando en bici ¿qué hubiese pasado si los frenos me fallaban? Le anoté la patente y les pregunto a ustedes, ¿hago justicia por mano propia cuando lo encuentro al propietario?".-"Lamentablemente las vidas que se pierden son de gente muy joven, pero me parece que desde muy pequeños, en la casa, los padres no les enseñan respeto para con nuestro prójimo. Es como que les enseñan a que todo da igual. Los padres son los que naturalizan que tomar alcohol o ingerir estupefacientes y salir a manejar es normal y están muy equivocados. Es mi opinión. Y no son accidentes de tránsito, son seres humanos desaprensivos".-"El tema de controles pasa porque ningún gobernador, ni Intendente se pone a trabajar en conjunto".-"Que cambien las leyes. Que se termine el que paga sale de una. Fuerza a la familia Molina/Taborda".-"Hoy por la mañana me chocó un auto en las calles Pellegrini y España. Esta persona no paró. De tanta indignación no le pude tomar la patente. Realicé una denuncia en la Comisaría 1ra. Para lograr que por el 911 con las cámaras identificaran al vehículo. Fui al edificio del 911 y me dijeron que no hay cámaras enfocadas hacia esa esquina. Averigüé por cámaras en negocios de esa esquina y ningún comercio tiene cámaras hacia la calle. Así que por ahora no sé quién me chocó. Tengo 65 años".-"Hacen control a las 6 de la mañana los días que sale la gente a trabajar y les quitan las motos a personas que tal vez no les alcanza para pagar el seguro, pero sábado y domingo son dueños de las calles los pibes alcoholizado que salen del boliche. Controlen por favor, basta de matar inocentes".-"Conocía a los dos y la verdad muy buena personas los dos tienen que tomar conciencia un auto es un arma que se tiene que saber manejar. Yo tengo autos de picadas y no salgo a la calle no como este asesino que mató a una persona por querer hacerse ver. Si se quiere hacer ver que vaya al autódromo, como vamos los que nos gusta la velocidad y somos responsables".-"Maka era un excelente pibe, ojalá este asesino pague por lo que hizo y no quede en la nada como la mayoría de los casos. Un abrazo y justicia".-"Estaremos unidos a su marcha por Maka porque no pararemos hasta que se haga justicia. Unos pocos años no pagarán el dolor de todos".-"¡Es absurdo! Si estás drogado y borracho, ¿es un atenuante? ¿Y los controles y penas?".-"Siempre el hilo se corta por lo más delgado: echémosle la culpa al Estado o a la Municipalidad, así no se hacen responsables los padres que criaron a esos seres sin respeto".-"Más allá del alcoholismo, la avenida Almafuerte es tierra de nadie, no sólo un problema de jóvenes. El exceso de velocidad y choque se ven todos los días, más en la salida a Colonia".