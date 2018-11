Caso Joel: ¿Cómo reacciona una persona ante la violencia de un delito?

"Tengo en mi cabeza la cara de Yoel que me da fuerzas y me dice que pida justicia por él"

b>la tía de Joel, Meliss Zaragoza

"Hay pérdida del valor de la vida: no vale nada"

Bibiana Artazcoz, periodista de Somos Paraná

"Es necesario que los fiscales se acerquen a las familias"

Anabel Saavedra, periodista de Canal Once

"En Paraná hay muchos casos con un grado importante de violencia"

Ariel Bello, periodista de Reporte 100.7

"La situación económica que se recrudece, hace que recrudezca todo con lo más violento"



Guillermo Romero, de Radio La Voz

La opinión de los panelistas

En Paraná la semana pasadaen calle Valentín Denis de nuestra ciudad., interrogó:Mioletto, fue detenido pasado el mediodía del miércoles, luego que testigos y otras pruebas lo sindicaran como el acusado del ataque mortal con "un hierro del 8" con punta afilada que terminó la vida de Damonte."De cuarenta minutos a una hora se demoró la ambulancia. El amigo de él empezó a gritar que lo ayuden. Estaba tirado en un monte, los vecinos fueron a mi casa, cuando fui al lugar ya habían pasado quince o veinte minutos y la ambulancia se demoró una eternidad, no tenía oxígeno, lo cargaron como a un perro. Se zamarreaba para todos lados. Le tomaban el pulso y nada más", comenzó relatando <, este miércoles en El Ventilador.La mujer recordó que Mioletto está detenido. "Está con prisión preventiva de 30 días. No sabemos qué va a pasar después. No queremos que entre por una puerta y salga por otra. Hay una criatura de tres años, al que hay que explicarle que su papá no lo va a buscar más. Él era un padre muy presente, el nene pregunta todos los días por su papá. No sabe qué le pasó."."Yoel tiene un abuelo de 80 años que hay que contener, ¿cómo se lo puede contener si uno no se puede contener? Tengo mi mamá, él era su primer nieto, ella tuvo que ir al médico, le dieron más medicamentos por el grado de angustia. Es toda una cadena", contó Melissa.Asimismo la joven aseguró: ". Él tuvo un accidente hace un año atrás, estaba postrado en una silla de ruedas, se levantó, hizo la rehabilitación. Con esas muletas, las cargaba en el auto y se iba a golpear puertas para juntar cien o doscientos pesos, cortando el pasto, para poder sostener a su hijo", dijo la mujer.En relación a los hechos que desencadenaron en la fatal situación dijo: "El nene entró llorando que le habían robado la bicicleta del patio de la casa y Yoel salió corriendo a querer recuperar la bici porque a él ya le habían robado sus herramientas del auto y sabía la impotencia que se sentía. Se la encuentra a esta persona.Todos me dicen que no pueden creer lo que le pasó"., explicó que "hay muchas pérdidas sociales. El victimario ha perdido un montón de cosas seguramente en el transcurso de su historia de vida, derechos, posibilidades, sin caer en el garantismo. También seguramente hubo un montón de faltas, de ausencias de estado, como una ambulancia carente de recursos, un barrio que carece de seguridad, un barrio que no tiene trabajo, un chico que tampoco tiene un sustento. Por un lado hay ausencias y, por el otro, pérdidas de valor de la vida, no vale nada la vida: ni tenerla, ni perderla, ni ganarla, ni defenderla"."Cuando hay una víctima, la onda expansiva hace que haya muchas más víctimas que esa principal: su familia, sus hijos, familiares", dijo., indicó que "falta control en el barrio, asistencia de la policía. Hubo gran cantidad de allanamientos realizados con secuestro de armas, de estupefacientes. Hay familias que se vinculan en el delito. El primo del que está detenido en este caso, está siendo juzgado por un homicidio que cometió en enero. Había agredido a un malabarista en el kilómetro 5 y Medio, lo había golpeado brutalmente para quitarle su mochila, para robársela, y el joven murió. El acusado dijo que estaba alcoholizado, que estaba drogado"."Es necesario que los fiscales se acerquen a las familias, dialoguen para explicarles cómo avanza la investigación. En los barrios los vecinos dicen que están totalmente descubiertos a toda hora. Aseguran que hay asaltos y arrebatos a cualquier hora del día. Dicen que antes caminaban por las calles del barrio y que ahora no lo hacen más. Es tan alto el nivel de violencia que esto de resistirse es un acto heróico, pero la mayoría de los vecinos tiene miedo, están asustados", manifestó., mencionó que "en este caso, Joel intentó recuperar la bicicleta de su hermanito, pero también, hace muy poco tiempo, hubo un caso en barrio Plaza Mayor (Paraná) donde una chica estaba en la parada de colectivos, vinieron motochorros, bajaron de la moto, intentaron robarle a la chica, un vecino que estaba charlando con otro acudió en ayuda de la chica, se trenzó a los golpes con estos delincuentes, uno de ellos con un arma le dio un disparo, uno de estos proyectiles le impactó en el pómulo del hombre. Ese disparo, un poco más arriba le hubiese provocado la muerte de ese señor. Sucede este tipo de situaciones lamentablemente, en Paraná, en muchos casos, con un grado importante de violencia".Por su parte,, opinó que "el contexto socioeconómico que se está viviendo hoy en día, con falta de trabajo, donde se han recortado muchísimos planes sociales, que en muchos casos, antes, era dinero circulante, que hacía que la mayoría de la gente de escasos recursos tuviera al menos, la diaria. Hoy la situación se ha agravado, lo que hay no alcanza y eso hace que recrudezca con lo más violento. A los más violentos ya no les alcanza nada y recurren a este tipo de situaciones como las que estamos tratando con estos casos"., opinó que "es una tragedia inmensa. Es una tragedia la muerte de una persona trabajadora pero también para una persona que no tiene cargos de homicidios. Estos casos de arrebato, de malandraje de poca monta, los vamos a ver estallar porque hay mucha miseria, falta el trabajo, falta la changa. Hay que ayudar a entender que todos somos parte de una sociedad y no puede ser que no tenga valor la vida, no puede ser que alguien le pegue hasta matar a alguien por una mochila".manifestó: "Nada justifica las situaciones violentas y los ilícitos. El chico que robó la bicicleta dijo que robó para darle de comer a su nene de seis meses".aseveró: "Se me viene una expresión a la cabeza, `Vivimos inseguridad y ningún pibe nace chorro`. Estamos viendo que los hechos de inseguridad se dan en un marco de absoluta desprotección del Estado, de desprotección total, y en los contextos sociales que estamos viviendo recrudece la bronca, la violencia, los arrebatos, los robos, la desesperación. Y en estas situaciones hay gente `limada` que no tiene expectativas ni por su propia vida, ni por la de los demás".