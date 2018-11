Excesos, violencia e inseguridad vial

"No mató a un perro, mató a un ser humano que era muy querido"

Laureano Taborda, hermano de Maka Taborda

"Aún si al imputado le dan perpetua, para la familia no hay reparación"

Bibiana Artazcoz, periodista de Somos Paraná,

"Todos los días hay marchas de pedido de justicia"

Anabel Saavedra, periodista de Canal Once

La opinión de los panelistas

La ciudad se vio nuevamente conmocionada por un dramático siniestro vial en el que perdió la vida un querido futbolista del club Peñarol de Paraná.Silvestre "Maka" Taborda, murió el domingo pasado, luego de ser atropellado por un auto en Avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez. Su familia no tiene consuelo y reclama justicia.La velocidad, el alcohol, el cansancio, las drogas y la imprudencia, son engranajes de otro preocupante problema que se ve en las calles de Paraná: el del tránsito y los delitos viales.Consumado el hecho, se dice que es preciso dejar actuar a la justicia y esperar una respuesta o una reparación acorde a lo sucedido en la medida que las leyes así lo permitan. Sin embargo,, dijo que ""."A mí me gustaría que la pena que le den a Truffe sea muy grave.Debería estar preso ya mismo, no en su casa haciendo lo que quiere", indicó.Dijo que "".explicó que "".Consideró que ". Se ha perdido una vida. Muchos piden que se equipare el uso del auto con un arma"."Creo que", manifestó., indicó que "prácticamente"."Hay que evaluar bien a qué velocidad venía transitando por Avenida Almafuerte porque si hay errores eso después tiene injerencia en la condena y la pena que pueda llegar a recibir, por eso se están demorando algunos días más", dijo.Se refirió también al accidente que protagonizó Silvio Díaz y en el cual falleció el pequeño Juan Manuel Martínez Zurbano. "El problema es que lo condenaron a ocho años, pero pasaron cuatro y a partir de allí comenzó con beneficios. Él adentro del penal cumplió con talleres, con estudio y ya empezó con las salidas transitorias. Es muy probable que a fin de año recupere su libertad, con restricciones", recordó., opinó que "es una tragedia muy dolorosa. Si le dan perpetua eso no resuelve el dolor y la falta de una persona. Estoy convencido de que si estamos ocasionalmente lamentando el fallecimiento de una persona chocada por un alcoholizado en la madrugada, es porque tenemos suerte. Se sabe dónde son los controles, se sabe que se cortan 2 am, que son esporádicos. Hay que reclamar al municipio que se ponga fuerte con los controles y que realmente en Paraná no se pueda circular en la madrugada si tiene alcohol en sangre".