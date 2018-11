Sobreviviente contó cómo fue el choque que le costó la vida al futbolista

Paraná Al grito de Justicia por Maka Taborda marcharon desde barrio Pirola a Tribunales

Postrado en una silla de ruedas,al mando de Ulises Truffe, quiso estar presente en la movilización que se realizó este miércoles para exigir Justicia por la muerte del futbolista.registrado este domingo en zona de Avenida Almafuerte y Dean J Álvarez."Tengo las dos piernas quebradas y estoy todo golpeado, peroporque él no se merecía lo que le pasó., lamentó el muchacho anteEn la oportunidad, rememoró cómo fueron los instantes previos a la tragedia que se cobró la vida de Maka Taborda. "Íbamos a cruzar la calle para buscar mi auto y ya no sabemos más nada.. Me desperté en el hospital cuando me estaban enyesando"., imploró.Se recordará que el día del accidente, fuentes policiales informaron que el Chevrolet Celta colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.El muchacho, según contó, tiene golpes en todo el cuerpo. Postrado en una silla de ruedas, se recupera de una quebradura en el tobillo izquierdo y una fisura en el pie derecho, además de hematomas y raspones. "Aunque me duela todo, voy a estar igual", insistió."Íbamos a bajar el cordón para cruzar la calle., reconoció Martínez. "Nunca vimos un auto, nunca escuchamos una frenada, ni la bocina, nada. Fue un flash", subrayó.Cuando se le consultó cómo fue que reparó en la tragedia, el joven contó que se enteró estando en la guardia del hospital San Martín. "Fue cuando escuché a los hermanos de mi amigo, y al padre, gritando, porque ya había fallecido y después entró un amigo a avisarme"."Nos conocíamos de chicos, de otro barrio, y después, ya de grandes, nos volvimos a encontrar. Andábamos casi todos los días juntos", comentó sobre la relación de amistad que lo unía a Maka Taborda."El otro chico que estaba con nosotros iba un poco más atrás y no le pasó nada, tampoco vio nada porque cuando escuchó el ruido, los dos estábamos tirados.", cerró.