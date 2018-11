Tenía domiciliaria y lo enviaron a la cárcel tras hostigar a su ex mujer

El abogado querellante de Patricia Bordón pidió la detención de Eduardo Roque Palacios, quien gozaba de una prisión domiciliaria, por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Bordón había sido agredida con dos disparos de arma de fuego en el rostro, hecho ocurrido el 3 de mayo en el comercio denominado "Multitodo Gerónimo", ubicado en la Avenida San Lorenzo al 400, de la ciudad de Concordia.El autor de los disparos ahora quedó alojado en la Unidad Penal N°3 de Concordia (UP3) porque el abogado denunció "permanente hostigamiento de Palacios contra su defendida y puso en riesgo lo más importante del proceso que es la persona que está viva y que va a juicio".Sobre la situación del detenido, el abogado Jorge Enrique Martínez, querellante por la familia de la víctima, dijo que "la situación procesal del individuo es que él estaba con un arresto domiciliario hasta el día 22 de noviembre que vencía a las 11. En el transcurso de estos meses existieron algunas actitudes sospechosas que Patricia Bordón denunciaba en mi estudio, pero no teníamos elementos para comprobar de que él estaba hostigándola, hasta que un momento, hace unos 20 días atrás, ella volvía de una reunión en horas de la noche y se le pone un auto al costado, ella lo identifica como un auto que era de la familia, que ella lo manejaba inclusive, abren la ventanilla del conductor, ella identifica al hijo del matrimonio de él, no hijo de ella, y del otro lado estaba Palacios, se asomó y le hizo señas con el dedo simulando un arma de fuego como que la iba a matar"."Ella con un estado de conmoción se acercó a mi estudio, hicimos la denuncia y el juez de garantías fijo de inmediato una fecha y se revocó la prisión domiciliaria y se lo mandó directamente a la cárcel".El abogado querellante mencionó que "el juez de garantías, el Dr. José Emilio Arias tuvo en cuenta los elementos que había, y que con la actitud que había desarrollado este hombre, puso en riesgo lo más importante del proceso que es la persona que está viva, que va a ir a juicio. O sea que era un constante hostigamiento y por eso su señoría ordenó el traslado de Palacios a la unidad penal de Concordia".Martínez recordó que "el jueves se vence la prisión preventiva y seguramente la fiscalía va a pedir la remisión de la causa a juicio" y agregó que había una versión que podía haber una solicitud de abreviado.Eduardo Palacios (56), dueño del Multirubros "El Palacio de las Ofertas", ubicado en Yamandú Rodríguez casi Gualeguay, llegó pasado el mediodía del 3 de mayo al negocio que atendía su ex mujer Patricia Bordón (42) "Multitodo Gerónimo", en la Avenida San Lorenzo al 400 y, luego de una discusión, sacó de entre sus ropas un revólver calibre 32, con el cual le efectuó dos disparos que impactaron en el rostro de Bordón.

Posteriormente, la mujer salió corriendo con el rostro ensangrentado y pidió auxilio en una remisería ubicada a media cuadra del lugar del hecho, quienes pidieron de urgencia una unidad de emergencia.Trasladada al Hospital Masvernat, Patricia Bordón, quien es enfermera profesional en el Hospital Felipe Heras, fue rápidamente asistida en la guardia donde se ordenaron una serie de radiografías para determinar el lugar donde quedaron dos plomos que había recibido en su cabeza, se supo que la mujer estaba fuera de peligro.En tanto, Eduardo Palacios, luego de intentar matar a su ex mujer de quien estaba separado luego de una convivencia de más de 8 años y ser padre de un chico, se descerrajó un disparo en la sien derecha cayendo al suelo con pérdida de conocimiento, así lo encontró una comisión policial de la Cría 2da, quienes pidieron otra ambulancia para trasladarlo también al Masvernat. (El Sol)