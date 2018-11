Familiares de Leticia Salazar, no se explican los motivos de su partida, ya que no tuvo ninguna discusión ni problemas con su esposo. "Sinceramente no sabemos nada sólo queremos saber si ella está bien", volvió a pedir su hija Guadalupe Tejera.



La mujer de 45 años falta desde el viernes 2 de noviembre de su vivienda ubicada hogar en calle Federación y Lieberman, en barrio "Llamarada", donde vivía con su esposo e hijos. No hubo novedades sobre su paradero ni se comunicó con sus seres queridos.



Ante cualquier información o datos sobre Leticia, comunicarse con el 101. (El Sol)