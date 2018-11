Causa contratos: Detuvieron a un contador y a un ex funcionario del Senado

Este martes fue detenido Gustavo Pérez, el ex director administrativo del Senado que fue imputado en la causa de los contratos truchos. Además detuvieron a Ariel Faure, integrante de uno de los estudios contables que formaban parte de la estructura por la que se habrían desviado los fondos públicos, indicó. Según la Ministerio Público Fiscal, unos 1230 millones de pesos en el período 2008 -2018, con excepción de la Cámara de Diputados, que sería a partir de 2011.Pérez había sido el primer fusible de la causa cuando el 3 de octubre se dieron a conocer las primeras medidas que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal. La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche; y los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, habían allanado dos estudios contables que funcionaron como parte de la estructura por la que se desviaron los fondos públicos a través de contratos con "prestanombres".Tras los allanamientos en estudios contables, echaron a un funcionario del Senado. Adán Bahl le solicitó la renuncia a Pérez. Sin embargo, desde la defensa, a cargo de Guillermo Vartorelli, se dice que fue su defendido quien decidió dar un paso al costado para no entorpecer la investigación. Ese argumento sirvió para que el ex funcionario de la Cámara alta mantuviera la libertad.El reemplazo de Pérez fue Maximiliano Argento. En el cuerpo, conocido el escándalo, se impulsó un sumario administrativo, publicóEl sistema de recaudación fraudulento se habría realizado a a través de contratos a favor de "prestanombres" a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos.Los fiscales creen que el procedimiento habría comenzado a funcionar en enero de 2008. El mecanismo se descubrió el 20 de septiembre pasado. Esa tarde, Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático de la sucursal del Bersa ubicado en calle Alsina, portando una mochila repleta de dinero y tarjetas de cobro.El dinero que habrían recaudado Beckman, Mena y sus allegados, les era entregado, según los fiscales, a Pérez; Sergio Cardoso, su par en Diputados; Faure y Alfredo Bilbao, estos dos últimos integrantes de uno de los estudios contables. Bilbao, además, recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, pagos de impuestos y comisiones. Fuente: Página Judicial