Comenzó el juicio por el crimen del malabarista: Qué dijo el acusado

Inició el juicio por el crimen de Santiago Moscatelli, ocurrido el 21 de enero de este año en inmediaciones del kilómetro 5 y medio de Paraná. Era oriundo de la provincia de Buenos Aires y hacía malabares en las calles.



Su padre, Fernando Moscatelli, dialogó con Elonce TV y explicó que "Alejandro Nicolás Mioletto será juzgado, él es el asesino de mi hijo. Dijo que había sido él. Con fiscalía pedimos entre 20 y 25 años de prisión, mientras que la defensa pide 14 años. Hay que recordar que el proceso judicial comenzó con cinco años y lo hemos subido a 14. Los años que sean, 14, 20, 25, son muy pocos por haberle quitado la vida a mi hijo".



"Sabemos que Santiago se puso a descansar en el kilómetro 50, en Oro Verde y se cruzó con Mioletto. Después de haber charlado con él, le sacó la vida a mi hijo por la espalda. No sabemos por qué hizo eso. Sabemos por la defensa que se arrepintió pero no hay arrepentimiento posible a esta altura sobre este mundo y sobre este acto", indicó.



A Santiago "le habían robado antes, había hecho hasta la denuncia en la Comisaría. Creemos que pudo haber sido Mioletto el que le robó en una esquina. Puede que hayan tenido un cruce por tema dinero, territorio. Mioletto es un matón, no es una persona de bien, no trabaja, es un desastre. Le dio dos golpes mortales en la cabeza para robarle dos bolitas con las que hacía malabares, un par de zapatillas, por eso no nos cierra. No tenía celular, ni billetera. ¿Cuánto podría haber juntado en una esquina? 200 o 300 pesos. No vale la vida de una persona".



En ese sentido, dijo que "nosotros pretendíamos que fiscalía haga más pero sabemos que están tapados de trabajo. Querían hacer juicio abreviado pero a nosotros no nos servía. Lo que espero de este juicio es que se haga justicia, que esté preso todos los años que tenga que estar. Pedimos a la justicia que no salgan estas personas porque van a hacer el mismo acto, van a violar, van a matar, no les importa. La justicia terrenal tiene que encargarse de eso, no la justicia divina". Audiencia Alejandro Nicolás Mioletto, el único acusado por el crimen de Fernando Moscatelli, declaró que "empezamos a forcejear. Agarré lo que tenía más cercano y le pegué un golpe, dos, no me acuerdo, porque terminó así. Me fui y quedó tirado. Después se me pasó la borrachera y el estado efusivo que tenía. Volví para ver si el pibe estaba bien pero ya era tarde".



"Me siento arrepentido por lo que cometí. Sé que con una disculpa los papás de él no van a recuperar lo perdido, pero les pido disculpas. No fue mi intención matarlo, por algo me hice cargo y para pagar lo que cometí", agregó.