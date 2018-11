Liberaron a la tía de Sheila Ayala, la nena de 10 años asesinada

La tía de Sheila Ayala recuperó su libertad esta madrugada, después de pasar un mes detenida por el crimen de su sobrina de 10 años en San Miguel. Su pareja, Fabián González Rojas, seguirá detenido e investigado como el autor principal del hecho.



La mujer seguirá imputada en la causa y no podrá recuperar todavía la tenencia de sus cuatro hijos. Sin embargo, este domingo venció el plazo de detención y el fiscal a cargo de la investigación no pidió la prisión preventiva por lo que durante las primeras horas de este lunes salió en libertad.





Leonela Ayala estaba detenida junto a su pareja, González, desde el 18 de octubre pasado, cuando encontraron el cuerpo de la nena a pocos metros del departamento donde vivía la pareja. En su primera declaración, ambos confesaron que "estaban tan drogados y borrachos" y que no recordaban lo que habían hecho.



Después, la tía de Sheila cambió esa primera versión, se despegó del crimen y complicó a su marido. Sostuvo, y lo respaldó el registro de su tarjeta SUBE, que el domingo que desapareció su sobrina ella no estuvo en su casa sino que había ido a visitar a un familiar junto a sus hijos. Además la mujer acusó a González de haber intentado abusar de la hija de 9 años que tienen en común.