Tremendo choque: Imputarán al joven que atropelló y mató al jugador de fútbol

, un jugador de la primera división del Club Peñarol, perdió la vida tras ser embestido por, de 20 años.El fatal accidente ocurrió en la mañana de este domingo, sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez, en Paraná. Y como consecuencia del mismo, una joven de 20 años también resultó con heridas de consideración.Fuentes policiales precisaron aque el choque fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Celta, conducido por un joven de 20 años de edad, quien a su vez era acompañado por un hombre de 31 años de edad.El rodado en cuestión embistió a dos peatones: una mujer de 20 años y un joven de 29, el cual falleció.que el rodado colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del mismo, impactando a dos vehículos que estaban estacionados sobre Almafuerte a 45 grados: un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.una vez que salga del hospital, según adelantaron fuentes judiciales aEl fiscal a cargo de la causa, Pablo Zoff, deberá evaluar qué medidas cautelares le impone.Según los testigos, los peatones no tuvieron tiempo de reaccionar cuando el Celta que circulaba de este-oeste por Almafuerte se les vino encima.Al joven le extrajeron muestras de sangre y orina que serán analizadas para establecer si conducía bajo efectos de alcohol o estupefacientes. También se analizan cámaras de vigilancia del 911 y de comercios de la cuadra.Antes del traslado, personal del 911 y comisaría décima debieron intervenir para calmar los ánimos ya que allegados a los heridos quisieron agredir al conductor, quien también estaba herido."Mirá cómo quedó mi auto. Con qué trabajo yo. No tiene carnet ni nada", decía el propietario de uno de los vehículos que sufrió severos daños por la colisión, según pudo saber"Ni papá te va a salvar acá", resaltaban en alusión al conductor que desencadenó el siniestro. Mientras un policía pedía que no toquen al herido más grave y una ambulancia se aproximaba al lugar una mujer pedía: "Por favor, lo pueden cargar, lo pueden llevar".En medio de la desesperación de los presentes, una chica suplicaba entre lágrimas: "No le peguen" a quien aparentemente manejaba y llamaba a la reflexión: "El auto tiene arreglo, una vida no".En el lugar del hecho trabajó el personal policial de la División Accidentología Vial de la Dirección Criminalística. Hicieron el relevamiento de la escena del crimen, con mediciones, planimetrías, fotografías y demás medidas de rigor. Se adelantó que no había marcas de frenado.La muerte de Silvestre "Maka" Taborda conmocionó a parte de la ciudad y la familia de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) , sobre todo del club Peñarol, donde el joven formaba parte del equipo de primera división.El jugador había pasado también por los equipos de Atlético Paraná y el club Belgrano.Al momento del accidente, Taborda iba acompañado por Karen Acevedo, de 20 años, quien también juega al fútbol en la categoría femenina de Peñarol y resultó con una quebradura en una de sus piernas.