Nuevamente robaron elementos de un complejo de cabañas

El lugar donde está ubicado el complejo Los Girasoles podría llegar a ser uno de los más atractivos que tiene Gualeguaychú. Son dos hectáreas que dedicaron al esparcimiento y el descanso, pero sus propietarias nunca dejaron de ser el blanco de los delincuentes.



Susana y Mabel gerencian el complejo de cabañas situado en la avenida 20 de Junio (ex Ruta 42) desde hace 11 años. Decidieron invertir en dos hectáreas, en la puerta al ejido de Pueblo General Belgrano, a sabiendas que ese lugar sería uno de los puntos neurálgicos que tendría la localidad y Gualeguaychú en el tránsito de turistas.



Pero desde hace un largo tiempo, además de ser visitadas por distintas personas que llegan desde varios puntos del país, han sido visitadas en reiteradas oportunidades por delincuentes que "casualmente" siempre utilizan la misma modalidad.



Atacan las cabañas que están ubicadas en la parte trasera del complejo, rompen una reja y se llevan lo que encuentran a mano. "Una vez me desatornillaron un aire acondicionado y se lo llevaron", relató Susana para que se tome dimensión de lo que han podido cargar los ladrones.



Esta vez el robo ocurrió el viernes por la noche, entre las 20 y las 20.30, en la víspera a la llegada de los motoqueros que coparon el complejo y Gualeguaychú entero. Fue en la cabaña 6, en la última ubicada sobre el extremo oeste.



Aprovechando que en ese momento el cuidador realizaba tareas de limpieza en la pileta, el delincuente rompió la reja de la ventana del dormitorio y se llevó un televisor y un juego de sábanas, que las dueñas presumen que fueron utilizadas para envolver el aparato.



Al ladrón no lo amedrentó que estuviera el cuidador y que incluso en dos cabañas había turistas. Todo sucedió en pocos minutos. "La perra salió ladrando hacia la cabaña y cuando el cuidador fue a ver ya se había cometido el robo", indicó Susana.



Es el sexto robo que sufren en el complejo. "Dos veces entraron cuando había turistas y otras cuatro veces cuando las cabañas estaban deshabitadas", mencionó la empresaria turística. Siempre lo hacen con la misma modalidad, ingresan al predio por la parte trasera y atacan las cabañas que quedan fuera de la visión del cuidador e incluso de sus propietarias.



"Es que no hay policías en Pueblo Belgrano. Nos cansamos de llamar y después aparecieron. Pero esto no es culpa de ellos, porque ellos hacen lo que pueden, el tema es que no hay gente. Creamos un grupo de prestadores, que nos pusimos en contacto y nos vamos cuidando entre nosotros", explicó la damnificada como la alternativa que encontraron para tratar de hacer frente a la delincuencia. (ElDía)