Nuevo hecho vandálico: destrozaron de un piedrazo una ventanilla de colectivo

Foto: Archivo

"Todos los días sufrimos entre tres y cuatro ataques en la ciudad", dijo Marcelo Listchet de Buses Paraná, para luego confirmar que en la tarde de este viernes se produjo un nuevo hecho vandálico en una línea de colectivos.



El empresario informó a Uno que cerca de las 13,30 el interno 3176 de la línea que une Oro Verde-Casa de Gobierno fue atacado a piedrazos a la altura del puente de hierro de avenida de las Americas, casi Pronunciamiento.



Por el hecho se destruyó por completo el vidrio de una de las ventanas laterales de la unidad, que si bien iba con varios pasajeros, ninguno fue lesionado o herido.



Listchet aclaró que la denuncia policial no se había formulado, habida cuenta que no hubo lesionados. "Se dispuso cambiar el vidrio dañado y seguir con el recorrido y servicio, y informar del hecho mañana sábado", resaltó para agregar: "Lamentablemente esto no es nuevo, por día nos están dañando y rompiendo entre tres a cuatro micros".



Una de las pasajeras que se trasladaba, fue la que envió la imagen a UNO, marcando que al menos nadie resultó herido.