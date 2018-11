A dos años del caso Próvolo, 6 acusados seguirán detenidos hasta el juicio

El próximo lunes se cumplen 2 años desde que el Caso Próvolo tuvo voz -valga la paradoja- por primera vez en la Justicia mendocina. Y fue como un primer gran grito que visibilizó las atrocidades cometidas en el lugar, la pesadilla y el calvario que vivieron más de 20 jóvenes sordos que estudiaban y dormían en el instituto religioso Antonio Próvolo.



El primer dato llegó ese 19 de noviembre de 2016 a la Legislatura, precisamente durante un acto por la conmemoración del Día de los Derechos del Niño. Seis días después, la misma ex alumna que había aportado los primeros detalles sobre las aberraciones que se vivían puertas adentro del establecimiento ubicado en Boedo 385 formalizó la denuncia ante la Justicia. Y desde entonces, las novedades y detalles de lo ocurrido en el "instituto del terror" no dejaron de conocerse.



A casi 730 días de esa jornada histórica, la causa penal se encuentra muy avanzada en el fuero judicial local. En total tiene 14 acusados (divididos en 3 causas), uno de ellos ya condenado a 10 años de prisión al reconocerse a sí mismo como autor de delitos de abuso sexual a los chicos. Y la conmemoración de los primeros 2 años desde que se ventiló el escándalo encontrarán a 6 de ellos en prisión: los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho; el ex monaguillo Jorge Bordón (condenado ya), el ex jardinero Armando Gómez (sordo), la monja Kumiko Kosaka y la ex representante legal, Graciela Pascual.



Más allá de estar privados de la libertad, 3 de los 6 se encuentran en establecimientos penitenciarios: Corbacho, el condenado Bordón y Gómez. Corradi, Kosaka y Pascual cumplen la modalidad de prisión domiciliaria.



Hace un año, la situación no era muy distinta, aunque la causa tenía 7 detenidos. No obstante, otro ex administrativo -de quien habían encontrado restos de semen en una bombacha en el instituto- quedó el libertad al ser declarado inimputable. En tanto, Bordón estaba preso, pero no tenía condena aún (la sentencia se acordó en setiembre de este año) y Pascual permanecía en la cárcel para mujeres de Agua de las Avispas. Presos hasta el juicio Los dos curas, Bordón y Gómez integran la causa 1 del Caso Próvolo. Fueron los primeros 4 detenidos -junto con el ex administrativo declarado inimputable-, y cayeron los días posteriores a que tomaran estado público las denuncias. Esta es la única causa que ya está elevada a juicio y aguarda por la confirmación de la fecha.



Ante el juez Carlos Manuel Díaz, comenzaron con la lectura de cada uno de los hechos por los que se acusa a los 3 imputados. Y aquí se evidenció la estrategia a la que apuntará Corradi. Es que el mayor de los sacerdotes acusó que no escuchaba bien -está con domiciliaria puesto que tiene 82 años-. Se le solicitó entonces que los leyera en voz alta, y lo hizo de forma clara y precisa y sin ningún impedimento.



La audiencia pasó a un cuarto intermedio a raíz de la gran cantidad de nulidades planteada por la defensora de los imputados en la medida en que se iban leyendo las acusaciones; estrategia similar a la que utilizó el abogado de las dos monjas imputadas (a Kosaka se suma Asunción Martínez) cuando pasaron por el mismo proceso.



"Los chicos no la pasan bien teniendo que venir seguido a estas audiencias. Más teniendo en cuenta que para ellos no existe causa 1, 2 y 3; sino que todo es el Próvolo", sintetizó Salinas, quien destacó el hecho de que se vayan a cumplir 2 años de la causa con 6 de los imputados detenidos.



