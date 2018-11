Policía rompió una ventanilla y rescató a niña que estaba encerrada en un auto

Momentos de desesperación se vivieron pasadas las 13 de este miércoles en la esquina de calles Gualeguaychú y Pascual Palma. Una niña de tres años y seis meses quedó encerrada en un auto.



El Sub Jefe de Comisaría Segunda, Sebastián Villamonte, contó a Elonce TV que el vehículo, un Volkswagen Voyage, estaba estacionado, cerrado pero con el aire acondicionado encendido. Vecinos alertaron al 911 sobre la situación, ya que veían a la pequeña pero no sabían si estaba dormida, descompensada o fallecida. "No se podía abrir la puerta porque quedó cerrado el mecanismo del rodado. Un oficial intentó despertar a la nena desde el lado de afuera, pero no reaccionaba. Quiso abrir la puerta y tampoco pudo, por lo que procedió a romper el vidrio de la ventanilla y sacar a la pequeña", indicó.



El policía héroe es el oficial Gerónimo Santa María. "Él sufrió cortes en sus dedos, no le quedó otra que romper el vidrio. Lo importante es que la nena reaccionó, no sufrió ninguna patología ni malestar. Se la puso al cuidado de sus padres", aseguró. Elonce.com