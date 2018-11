En tres operativos, la policía recuperó una oveja, un triciclo y 12 ladrillos

Ladrillos

Oveja al hombro

El primero de los procedimientos, lo llevó a cabo el personal de la Comisaría Decimosegunda, cuando en la mañana del martes, demoraron a un menor quien y sin preguntarle, manifestó que él no había robado el triciclo y que el autor sería un joven de 18 años de edad. Los efectivos lograron dar con el juguete, el cual se hallaba en la casa del menor, ubicada en el barrio Lomas del Mirador II.Finalmente, se puso en conocimiento del suceso a la Fiscalía en turno, disponiendo el inicio del legajo judicial correspondiente, quedando supeditado a la causa por el delito de hurto, el menor y el joven que el menor había mencionado. Los efectivos secuestraron el triciclo.Posteriormente, en la tarde del martes, el personal policial dependiente de Comisaria Decimosegunda, fueron alertados que tres sujetos habrían sustraído ladrillos desde una obra en construcción ubicada en la zona de calles Francia y Circunvalación.Posteriormente, divisaron un carro a tracción a sangre, con tres sujetos de 15, 17 y 18 años de edad, que transitaban por calle Francia cerca del Barrio 4 de junio. Al mirar en el carro, los efectivos encontraron los ladrillos.La Fiscalía de menores dispuso que ambos menores sean trasladados a la División Minoridad por el supuesto delito de hurto en Flagrancia. En tanto que el mayor de edad, por disposición de la Fiscalía de respuestas rápidas, fue correctamente identificado e indagado en libertad.Finalmente, los uniformados secuestraron el carro y los ladrillos.En tanto, esta madrugada, efectivos policiales dependientes de Comisaria San Benito, localizaron en calle Paraná y Tibiletti, a un sujeto que llevaba al hombro, un cordero negro. El sujeto de 23 años de edad, fue identificado y estaba con una mujer de 20 años de edad, ambos vecinos de San Benito. No pudieron explicar, ni justificar la procedencia del animal.Se comunicó lo narrado a la fiscalía en turno, y al no tener damnificado dispuso el secuestro del ovino y que ambos jóvenes sean identificados para quedar supeditados a la causa.