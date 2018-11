Estiman que tras pericias a teléfono los estafadores liberados serán procesados

Policiales Detuvieron a estafadores con frondoso prontuario y enseguida los liberaron

Tras dos allanamientos realizados este martes en la zona oeste de Paraná, personal policial de la División Delitos Económicos logró detener a tres personas acusadas de cometer varias estafas bajo la modalidad conocida como "cuento del tío". Sin embargo, los malvivientes fueron rápidamente liberados por la Justicia, lo que generó indignación en la ciudadanía que manifestó a través de las redes sociales cuestionando que a pesar de contar con antecedentes y de las pruebas obrantes en la causa quedaran en libertad.deque "hacemos las tareas investigativas y reunimos las pruebas suficientes para que las personas que cometen estos delitos puedan ser juzgadas posteriormente. Los procedimientos judiciales son determinados por la Justicia. Nosotros nos abocamos a que los elementos de prueba sean fehacientes".El funcionario acotó que "el delito de estafa no es de violencia, porque no hay de por medio un arma de fuego ni un daño o lesión en la persona, pero al haber más de tres personas, si se comete una asociación ilícita corresponde la detención. Pero hay que reunir las pruebas".No obstante, estimó que una vez que se perite el teléfono incautado "que seguramente tiene todas las llamadas realizadas, será determinante para procesar" a los acusados.González señaló que se concretan "hasta dos o tres estafas por semana" en Paraná. "Se hace un trato personal con el damnificado. Me vienen las imágenes de los abuelos que han sufrido estos delitos. Tratamos que estas cosas dejen de suceder", completó.