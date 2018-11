Salió para hacer un mandado y en media hora le desvalijaron la casa

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Pellegrini y Erich Poenitz, frente al Centro Ecuestre Los Ceibos, en la ciudad de Concordia. Ya son varias las viviendas del vecindario que fueron robadas.



"El otro día yo salí de casa como a las 9:30 de la mañana, una media hora, fui un ratito a hacer un mandado porque por lo general yo trabajo en mi casa, y cuando vuelvo veo que no estaba la bicicleta, pensé que yo la había llevado al fondo, o uno de mis empleados, entonces empiezo a recorrer la casa y veo que estaba abierta la ventana de atrás y ahí exclamé: me robaron. Me llevaron la bicicleta, una computadora Asus, un reloj pulsómetro Polar que uso para correr, 1.000 dólares que tenía ahorrando porque tenía que pagar una multa, mucha ropa y otras cosas más. Estos delincuentes entraron por el fondo de mi casa porque vienen por la vía", contó el dueño de la vivienda.



Por otra parte, el hombre habló sobre los problemas de desagües pluviales del barrio: "acá no solamente tenemos los perjuicios de los constantes robos y la inseguridad sino que además en todas las viviendas tenemos el problema de la inundación, cada vez que llueve nos inundamos. Varios vecinos hicimos todos los trámites ante el municipio para que se hagan las cosas como corresponde pero no por eso vamos a ser los Gurkas, en la parte de atrás de nuestras viviendas está la vía y hay un caño que está tapado y nunca lo limpian, está lleno de basura".



Finalmente insistió con que "acá nos inundamos, nos roban, a todos los vecinos nos entraron a robar y siempre es de día porque los delincuentes vienen por la vía y el perjuicio para nosotros es bastante grande porque no tenemos seguridad" (El Sol).