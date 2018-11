Un cuerpo con tres balazos, manos atadas y un mensaje: "Con la mafia no se jode"

Un llamado anónimo al 911 dio inicio a un operativo en el que la policía rosarina encontró el cadáver de un hombre de entre 30 y 40 años que había sido baleado en la nuca y estaba tirado cerca de la autopista a Buenos Aires. Los investigadores sospechan que se trata de una persona que está desaparecida desde el sábado.El procedimiento que se llevó a cabo en la colectora que conecta la traza con la Avenida Circunvalación permitió comprobar que el cuerpo estaba tendido boca abajo y creen que la víctima fue ejecutada en el lugar entre 36 y 48 horas antes del hallazgo. Además del disparo con orificio de entrada y salida en la cabeza, los forenses detectaron otras dos heridas similares en la parte baja de la espalda.Entre los datos más llamativos que aportó el fiscal Adrián Spelta se destacó la presencia de un cartel con mensaje que apuntaba al móvil del crimen y estaba escondido entre las prendas del fallecido.Si bien el funcionario confirmar a qué se refería el texto puntualmente, en el transcurso de la mañana trascendieron extraoficialmente imágenes del cartón escrito con fibrón que rezaba: "Con la mafia no se jode".El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que en el lugar no encontraron material balístico de interés para la causa, pero la lividez del cuerpo y el informe médico preliminar coinciden en apuntar que el homicidio pudo haber ocurrido allí. No obstante, también señaló que llegar hasta allí implica pasar por corredores que tienen cámaras municipales y de la Central de Emergencias provincial, así como otros dispositivos de la firma Andreani que serán analizados."Existe una sospecha sobre una persona que tenía una búsqueda de paradero y coincide con el tiempo de fallecido", comentó el titular de la unidad de Homicidios Dolosos sobre la denuncia recibida en la Fiscalía este fin de semana.Ahora las autoridades esperan el resultado de la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML), donde también fueron convocados los familiares y también se analizarán las huellas dactilares en caso de que el reconocimiento arroje un resultado negativo, publicóAdemás del alarmante cartel que mencionaron los investigadores, el cadáver tenía las manos atadas con soga. En cuanto a las características de las lesiones, Spelta deslizó que el autor de los disparos pudo haber empleado un arma calibre .9mm, aunque esto es materia pendiente en el marco de la investigación que se activó bajo la llovizna esta mañana.