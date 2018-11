Ascienden a $150.000 las pérdidas por el robo de ganado a un productor

Un productor denunció el robo de unos 11 vacunos de su establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 53 de la Ruta 14. El damnificado justipreció el valor de los animales sustraído en unos 150.000 pesos.



"Cortaron el alambrado del campo vecino donde hay trigo sembrado, entraron por la ruta 14, ingresaron con una camioneta y un tráiler, y luego llegaron al corral donde tengo los animales. Como el portón tiene llave, cortaron los nueve hilos del alambrado, hicieron una especie de embretado con unos palos y se llevaron unos 11 vacunos", detalló el productor damnificado Rogelio Chesini a Radio Máxima.



"Robaron un toro, unas vaquillas de 300 kilos, que algunas estaban preñadas, algunos terneros de 150 kilos cada uno y un novillo. Todo el daño que han hecho es de unos 150 mil pesos aproximadamente", detalló el ruralista.



"No es la primera vez que me roban. Ya que hace unos seis meses también me llevaron unos cinco animales y a otro vecino, le llevaron 50 terneros", denunció Chesini.



"Es cosa de todos los días encontrar alambrados cortados sobre las calles interiores pero esta vez entraron directamente por la ruta y me arruinaron", sentenció.