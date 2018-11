Dejó inconsciente a golpes a su ex concubino y amenazó con acuchillar a su hijo

En la ciudad Oberá, en la provincia de Misiones, detuvieron a una mujer de 22 años, acusada de haber lesionado a su ex pareja y de amenazar con atentar contra la integridad física de su hijo, de sólo un año de edad.



La Policía tomó conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico, en el que daban cuenta que en inmediaciones del hogar Mitaí de esa ciudad, había un hombre lesionado. Al llegar al lugar, encontraron al joven inconsciente y con un golpe en la sien derecha.



Mediante las investigaciones se estableció que la presunta autora del hecho fue su ex pareja, quien tiene prohibición de acercamiento respecto a la víctima.



Una patrulla se dirigió hasta el domicilio de la joven, quien recibió a los uniformados con insultos y amenazas. Además tomó en brazos a su hijo de un año y amenazó que lo iba a lesionar con un cuchillo de cocina y una tijera de podar.



Ante la situación y para resguardar la integridad física del niño, los efectivos policiales dialogaron con la mujer, pero ésta se mostraba intransigente y muy alterada, y no desistía de su actitud.



En un momento determinado y tomando todas las medidas de seguridad, lograron poner a salvo al menor y detener a la joven, luego de que opusiera una tenaz resistencia.



La mimsma quedó alojada en una dependencia policial a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.



En tanto que sus hijos de entre 1 y 6 años respectivamente, fueron entregados a la abuela materna para guarda y cuidado, consigna Misiones on line.