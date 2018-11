Piden seguridad en zona de barrio San Agustín: "Las casas parecen jaulas", dicen

Vecinos de zona de plaza Evita, en barrio San Agustín, piden una solución ante los reiterados hechos de inseguridad.



"Últimamente han pasado muchos robos. Se metieron en mi casa, registraron el fondo, se llevaron bicicletas. En ese momento no había nadie. A la vuelta también ingresaron a otra vivienda y robaron televisores", contó un hombre.



Aseguró que los robos ocurren a cualquier hora del día. "Pasa principalmente en calle La Cautiva, El Rodeo, El Resero. Se sabe que hay mucha gente que no es del lugar que anda a la expectativa", dijo.



Comentó que "en las noches no duermo por miedo a que entren a robar, tengo una cuchilla a mano. Invertí en seguridad, mi casa parece una jaula. Hace 40 años que vivo en este lugar. La zona está complicada, pasa constantemente".



Otra mujer, señaló que "me entraron a robar en mi vivienda de calle El Pingo. Ingresaron, rompieron las rejas, se llevaron televisores, computadoras y más. Hice la denuncia pero hasta el día de hoy no hay nada".



"También incendiaron una casa en calle El Palenque. Nadie vino a ayudar. La gente de esa vivienda no ha podido ni pintar. Tampoco se sabe quiénes fueron los que hicieron eso. Vamos a pedir ayuda a la Policía y nunca están", relató otra vecina. Elonce.com