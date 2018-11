Imputan por homicidio culposo al diputado Olmedo al protagonizar accidente fatal

Una persona murió este lunes durante un accidente en el que participó el diputado nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo. El hecho tuvo lugar esta madrugada en la Autopista Dellepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, y el legislador se encuentra imputado por "homicidio culposo".De acuerdo a información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, el siniestro ocurrió cuando "el Sr. Olmedo, colisionó con su vehículo Toyota al rodado Chevrolet, por lo que este último realizó un vuelco, lesionándose los ocupantes del mismo". "Este rodado era conducido por el masculino que horas 02:50 falleció en el Hospital Santojanni", agrega el informe.Los dos ocupantes que resultaron heridos, una mujer y un hombre de 34 y 23 años de edad respectivamente, son de nacionalidad boliviana, al igual que la víctima fatal: se trata de Javier Aguilar Herrera, de 33 años.En diálogo con TN, el diputado negó haberse excedido en la velocidad permitida y dijo que "calcula que iba a 98km/h". "Yo soy muy respetuoso de la velocidad. Después del accidente me puse a disposición", afirmó. Y agregó: "El control de alcoholemia me dio cero, cero. Tomo agua mineral, no tomo ningún tipo de bebida alcohólica ni drogas", aseguró.En relación a un presunto consumo de alcohol de los ocupantes del otro vehículo, Olmedo sostuvo: "Tengo entendido que adentro del auto había una petaca y una botella con alcohol".Además, el legislador salteño consideró de suma importancia que se hagan controles de alcoholemia en los peajes. "La droga y el alcohol mata. Si venía alcoholizado y alguien pudiera haberlo detectado, quizás ahora seguiría con vida", afirmó.