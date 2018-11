Rescataron a una mujer que había sido captada por su ex pareja

La víctima fue secuestrada el sábado en la vía pública y fue encerrada en la casa de su raptor. Desde allí, logró mandar un mensaje de texto a su actual pareja, quien alertó a la madre de ella y se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría.



Fue su madre quien concurrió a la Comisaría Segunda a radicar una denuncia exponiendo que su hija María Alejandra de 38 años, que vive con ella, faltaba de su casa y que se encontraba cautiva, en contra de su voluntad, en un domicilio de calle Tierra del Fuego al 1200, en la casa de la ex pareja de su hija.



Luego, los efectivos se dirigieron hasta el lugar ubicado en el barrio "6 de Febrero" donde fueron atendidos por un sujeto de apellido Sánchez de 42 años, remisero, a quien le preguntan si conocía María Alejandra. Manifestó que sí, que era su esposa y que se encontraba en el interior de su casa.



Pero fue la mujer quien reveló a los uniformados que se encontraba en ese lugar en contra de su voluntad, que su ex pareja la había raptado el pasado sábado alrededor de las 11 de la mañana, mientras caminaba por calles Tavella y 11 de Noviembre.



Según lo denunciado por la víctima, Sánchez la sorprendió y la tomó del cabello, la subió a su vehículo particular, condujo a muy alta velocidad y después la bajó a los empujones en su domicilio. Una vez allí, le cerró la puerta con llave, comenzó a golpearla y amenazarla de muerte diciéndole que "si no era de él, no era de nadie más".



El sujeto también le había quitado su teléfono celular y se lo había puesto en una mesa de luz con llave. La mujer no durmió en toda la noche, esperó a que este sujeto se durmiera para así poder quitárselo y dar aviso.



Fue así que, aterrada, pudo enviar un mensaje de texto a su actual pareja, quien alertó a su madre.



Ya enterado del caso, el fiscal Darío Mautone dispuso la detención de Sánchez por el delito de privación Ilegítima de la libertad de María Alejandra. (ElSol)