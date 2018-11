Ladrón se escondió en el baño y cuando todos se fueron se llevó la recaudación

Un sujeto ingresó a un local comercial de Chajarí, cuando el resto de los clientes se retiró, éste optó por "esconderse" en el baño. Se alzó con la recaudación estimada en hasta 18.000 pesos.



La sorpresa del dueño del local ubicado en Belgrano y Entre Ríos, fue al otro día cuando al buscar la recaudación de la noche del viernes, "no habían dejado ni una moneda".



Inmediatamente comenzó a revisar si no había algún vidrio roto, alguna puerta violentada, pero no.



Luego llegó el llamado a los distintos colaboradores que cerraron el negocio y por último se revisaron algunas cámaras de seguridad del barrio, cuando descubrieron la verdad.



De acuerdo a lo que Tal Cual pudo reconstruir con algunos testigos, un hombre ingresó al negocio, solicitó una consumición, y se quedó por aproximadamente una hora y media. Cuando no quedaba casi nadie, se va hasta el baño y queda ahí "escondido".



Luego, cuando todos se retiran, fue directo hasta la caja y sacó, algunos dicen entre 16 a 18 mil pesos.



Las cámaras muestran cómo se retiró con "toda tranquilidad" por una de las ventanas que da a calle Entre Ríos.