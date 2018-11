Una paranaense fue detenida por el robo de 50.000 pesos en Urdinarrain

Hace una semana se produjo un robo en Urdinarrain que mantuvo en vilo al personal policial de la localidad. Una persona ingresó a una vivienda y sustrajo unos 50.000 pesos de dinero en efectivo, aprovechando que en ese momento no había moradores en la casa.



La investigación policial arrojó resultados satisfactorios cuando se descubrió que la responsable del hecho había quedado registrada en las cámaras de seguridad. Se trataba de una mujer mayor de edad que la filmación había capturado detalladamente, pero no había muchas precisiones sobre su identidad.



Fue recién el jueves que se llegó a localizarla. En inmediaciones a la Terminal de Ómnibus de Urdinarrain se ubicó a una mujer que respondía a las características físicas de la persona buscada y registrada en las imágenes fílmicas. Allí también se estableció que antes de intentar escapar de la ciudad había ingresado a otro domicilio, pero esta vez no llegó a sustraer ningún elemento.



En principio la aprehendida fue trasladada a Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar en Gualeguaychú por el delito de violación de domicilio. Luego se realizó la identificación de la sospechosa y se estableció, mediante tareas investigativas, que la mujer de 47 años tiene su domicilio en Paraná y cuenta con antecedentes delictivos en esa ciudad y en Concordia.



También se estableció que durante su estadía en Urdinarrain se encontraba alojada en un hotel ubicado en calle Libertad. Tras su detención, el Juez de Garantías ordenó un allanamiento y registro de la habitación que había ocupado, en donde secuestraron elementos de interés para la investigación penal preparatoria que lleva adelante la Fiscalía por el delito de robo y violación de domicilio. (El Día)