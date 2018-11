En Gualeguaychú, buscan a un hombre de 48 años cuyo auto fue encontrado abandonado en el Parque Unzué Grande a la vera del río Gualeguaychú.Se trata de Marcelo Mujica, quien se desempeña como ordenanza en una conocida escuela secundaria de esa ciudad.De acuerdo al parte policial, el hombre se había retirado en horas de la noche de este sábado de su vivienda y al no tener noticias de su paradero, fue su hijo el que radicó la denuncia en sede policial.En ese sentido, en la tarde de este domingo, fue hallado su automóvil, un Chevrolet Corsa 3P, frente a la costa del río Gualeguaychú en la zona de la curva frente al camping, pero él hombre no se encontraba en el lugar.Por disposición de la fiscal Martina Cedrés se inició un operativo de búsqueda en la zona. Se dio intervención a Prefectura Naval Delegación Gualeguaychú, cuya embarcación, un semirígido, se encontraba trabajando en la zona, así como el can adiestrado para búsqueda de personas "Camilo" con su Guía Policial.