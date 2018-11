Prohíben entrar al barrio Paraná V a tres imputados de vender droga

La situación de violencia extrema que se llegó a vivir en el barrio Paraná V de la capital entrerriana por la disputa de dos bandas que pugnan por controlar la venta de droga llevó a la Policía a realizar 16 allanamientos simultáneos. Si bien no hubo grandes cantidades de estupefaciente incautado, se detuvo a tres personas, las cuales no podrán ingresar al barrio al menos por 30 días.



Los imputados son Daniel Luna, Alejandro Walpert y Leonardo Cerrudo Robles, quienes van a permanecer en libertad mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP).



Los tres jóvenes fueron beneficiados días atrás por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, con la restricción de acercarse al barrio Paraná V.

Los fiscales Melisa Saint Paul e Iván Yedro cuestionaron la resolución de la jueza Barbagelata y apelaron el fallo. Ayer el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Grippo le dio la razón a Barbagelata.



Fiscalía dice que la decisión de la jueza de Garantías es errónea, irracional, inocua y arbitraria.



Los representantes del Ministerio Público Fiscal (M.P.F) sostienen que los detenidos tienen relación con una de las dos bandas que disputa poder en la zona para controlar la venta de estupefaciente.



Ayer quedó plasmado en la audiencia que existen sospechas de que alguien filtró información sobre los allanamientos. Esto se debe a la poca cantidad de droga secuestrada. De igual modo se destacó la gran cantidad de cartuchería que se encontró en el barrio.



Los fiscales contaron que los vecinos están cansados de la inseguridad producto de los enfrentamientos. Además hay algunos que no quieren concurrir a declarar por miedo.



Un dato no menor que se difundió ayer es que la geografía del barrio impide que se tomen filmaciones y fotografías. Por eso la venta de droga en la zona se hace en los pasillos del populoso barrio.



Fiscalía dice que Barbagelata es contradictoria cuando dice que no hay elementos que establezcan que los detenidos causen problemas en el barrio y por eso rechaza la detención.



A su turno el defensor oficial, Luis Pedemonte sostuvo que la decisión de Barbagelata se ajusta a Derecho. Aseguró que no hay ningún elemento que vincule a los tres jóvenes con los hechos de violencia que se viven en el barrio. En ese punto aclaró que a ninguno se le secuestró armas ni cartuchería. "Hay que hacer una investigación más profunda", resaltó el defensor oficial.



En su declaración defensiva los imputados se reconocieron como consumidores y la escasa cantidad de estupefaciente que le encontraron los podría favorecer si no aparecen datos nuevos durante la investigación que los vinculen con la venta de marihuana o cocaína.

Fuente:Uno.