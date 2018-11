Bebé hallado muerto en lavarropas nació vivo: prisión para el novio de la madre

El novio de la joven fue imputado por homicidio calificado por el vínculo

La autopsia

Una mujer ingresó en horas de la madrugada de este viernes al hospital San Martín en grave estado. La joven llegó al nosocomio con riesgo de muerte, pero los profesionales lograron reanimarla. Poco después, su pareja, un joven de 25 años, quedó detenido., la joven de 25 años de edad, presentaba heridas en las zonas íntimas producto de un alumbramiento, aunque no se sabe en qué circunstancias.En un primer momento, se denunció un probable caso de irregular interrupción del embarazo de forma "casera", pero son varias las hipótesis que se investigan, entre ellas, una posible agresión, o hasta complicaciones en su salud que provocaron el alumbramiento.El fiscal que interviene en el caso, Dr. Franco Bongiovani, imputó por homicidio calificado por el vínculo al novio de la joven, supoPor su parte, el juez Dr. José Eduardo Rulh resolvió dictar su prisión domiciliaria por 30 días mientras continúa la investigación por el alumbramiento no asistido de la joven y la muerte del bebé. El detenido se abstuvo de declarar.El fiscal informó que en la madrugada, la joven de 25 años ingresó en grave estado de salud al Hospital San Martín de Paraná, reanimada de un cuadro de paro cardiorespiratorio producto de una hemorragia uterina importante, propia de un parto no asistido que se habría producido en su vivienda.En forma inmediata intervino personal de Criminalística de la Policía de E. Ríos, que concurrió al domicilio de la joven, donde fueron hallados restos de tejido placentario y el cuerpo sin vida de un bebé de minutos de nacido, con una edad gestacional de entre 32 y 34 semanas.Lo que se sabe hasta el momento, en virtud de testimonios de familiares de la joven y de algunos vecinos del lugar, es que el hecho se habría producido durante la madrugada, en principio con la presencia de la pareja de la joven y presunto padre del niño.En tanto, la joven continúa en gravísimo estado de salud, internada en la sala de terapia intensiva del Hospital San Martín por lo que aún no se la ha podido entrevistar.Según se informó a, la imputación de homicidio calificado por el vínculo "se da en base a que se presume que el hombre conocía el estado de embarazo de su pareja, contrariamente a lo que él manifestó en un primer momento a familiares. Además, se sospecha que todo el proceso del alumbramiento y posterior fallecimiento del bebé se produjo con su presencia en el departamento donde convivía con la joven". La medida "se basa en vista a que él sabía del estado de embarazo de la joven y en principio no la auxilió a ella ni al bebé como debería haberlo hecho".La joven fue encontrada en el baño, por su madre quien concurrió al domicilio tras haber recibido un llamado del joven, quien la alertada de que su hija estaba descompensada. En tanto, se supo que no habría otros signos de violencia sobre el cuerpo de la joven ni el bebé hallado sin vida.Se conocieron detalles de la autopsia realizada al cuerpo de la beba de ocho meses. Según supo UNO, la criatura nació con vida, por lo que se descartó la interrupción del embarazo a través de la práctica abortiva. Asimismo, hubo un tiempo de sobrevida, por lo que restará saber si la muerte se produjo o no por la introducción dentro del lavarropas con agua y ropa llena de sangre.Los médicos forenses habrían dado indicios que el deceso se habría producido de modo traumático.Los fiscales también aguardarán en las próximas horas los informes y datos de planimetría que efectuó el personal de la Dirección de Criminalística en la casa de la madre que dio a luz, como principalmente en el baño.