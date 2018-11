Es paranaense uno de los guías de turismo acusados de abusar de una joven

El fiscal Darío Mautone señaló a Diario Río Uruguay que con los primeros elementos que cuenta en la investigación, "a prima facie" se da sustento a la denuncia. Confirmó que uno de los acusados aún no pudo ser ubicado.Una joven de 21 años denunció a dos guías de turismo, uno de ellos de Paraná y que está detenido, de haberla abusado sexualmente. El otro de los acusados, oriundo de Concordia, está siendo intensamente buscado por la policía., según pudo saberSobre los elementos que sustentan la denuncia, el fiscal de Concordia, Darío Mautone enumeró que "se realizaron allanamientos en el domicilio donde habría sucedido el hecho", confirmando que en esa casa de calle Brown "se encontraron elementos importantes para la causa judicial", tales como "objetos que la joven dijo que se había olvidado cuando se fue del lugar, apurada obviamente, por las distintas maniobras que ocurrieron en el lugar".Todos esos elementos derivaron en que la detención de uno de los acusados, mientras "estamos en la búsqueda del otro posible autor, digo posible porque estamos en el inicio de la presente investigación", remarcó el funcionario judicial.Consultado sobre si se puede considerar con el rótulo de prófugo al segundo joven buscado por este hecho, Mautone concluyó en que "a esta altura digo que sí, porque entiendo que está en pleno conocimiento del allanamiento de su domicilio y que lo están buscando por toda la información que se ha publicado".El fiscal de la causa se excusó en brindar pormenores de lo que la joven detalló en sus denuncia, pero dijo aque a grandes rasgos, "en principio, esta chica había ido al domicilio voluntariamente, pero una vez allí las cosas se pusieron violentas, manifestó su deseo de irse y no la dejaron ir", tras lo cual, de acuerdo a su denuncia, "abusaron sexualmente de ella".La joven víctima relató en las redes sociales los pormenores de sus padecimientos. "Acabo de llegar del hospital sedada, con dos inyectables y 30 pastillas para tomar, después de cinco horas en la comisaria", comienza su descripción. Y continúa: "Primero la declaración, contar con lujos y detalles lo que no queres ni acordarte, después me revisaron el celular, con toda la vergüenza del mundo que tenía. Después volver a contar con lujos y detalles todo a un fiscal. Después la peor parte, revisión medica, por si no me sintiera ya avergonzada por todo lo que me pasó, me hicieron desnudarme entera frente a testigos, me revisaron, me hicieron acostar "tranquila no pasa nada es solo una muestra" grite, lloré, me sentí violada de nuevo".Y continuó: "En todo el día no paré de llorar, de temblar, a veces más, a veces menos". Y luego revela los nombres de quienes están acusados de perpetrar el aberrante hecho. ."Andá amigo ya terminaste tu servicio" le dijo Fernando a Martín que se fue, y él se acostó a dormir. Me quedé muerta de miedo, 5.30 de la mañana, nadie me respondía, no podía irme, tenía miedo y no sabía quién podía estar afuera. Mi amiga y su novio me respondieron, me fueron a buscar, no me puse ni la remera. Salí temblando y llorando", expresó la chica en Facebook.Acerca de cómo continuó, contó: "Fui a la psicóloga, estuve todo el día acompañada y preguntándome si hacía la denuncia o no. Primero me convencía que sí, después moría de miedo de nuevo. Gracias a mucha gente que me contuvo fui y la hice"."Recién llego, arrepentida de haber hecho la denuncia, no por ellos, si no por mí, por las situaciones horribles que viví hoy. Acabo de entrar a Instagram veo el escracho hacia esta misma persona. Me enojé y le dije a mis amigas "quien contó chicas". Después leí: violó a una nena de sexto grado, de 11 años", resaltó y luego expresó: "Ahora estoy convencida que denunciarlo fue lo mejor. Yo me creí culpable, quizás por no haber sido tan clara o por dejar el miedo me paralice y no resistirme. Me sentí culpable hasta que leí esto. No sé tu nombre pero tenés 11 años y no sos culpable, yo tampoco. Lloro, tiemblo, tengo miedo pero sé que no fui la única, sé que fueron muchas más, y sé que podrían ser otras también, denuncien, hablen, no se callen", completó