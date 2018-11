Abuso en Concordia: pruebas comprometerían a los guías turísticos acusados

Una joven de 21 años denunció a dos guías de turismo, uno de ellos de Paraná y que está detenido, de haberla abusado sexualmente. El otro de los acusados, oriundo de Concordia, está siendo intensamente buscado por la policía.Sobre el caso, se confirmó que la joven que radicó la denuncia conoció a quien está detenido a través de las redes sociales y fue a verlo a un domicilio de calle Brown, en Concordia. Lo encontró en compañía de un amigo (quien está prófugo), y fue golpeada y violada reiteradamente por ambos.El allanamiento se cumplió en la casa de uno de los imputados que es de Concordia y de un apellido ilustre de la ciudad, el cual no se encontraba en el domicilio al momento de la presencia de los efectivos policiales.Por otra parte, se indicó que el joven que actualmente está detenido, es de Paraná y trabaja como coordinador de excursiones estudiantiles; mientras que el otro acusado, también coordinador de turismo, tiene decretada su prisión inmediata donde y cuando se lo encuentre, debiendo ser puesto inmediatamente a disposición de la justica.Al preguntarle al fiscal si se considera "prófugo" al sujeto oriundo de Concordia, dijo que "actualmente no se lo encuentra ni en el domicilio que compartía (con el detenido), ni en los lugares que frecuenta, por lo que se pidió su detención. Técnicamente se podría decir que al no encontrárselo y estando enterado que se lo busca se encontraría en la condición de prófugo de la justicia, pero hay que creer que puede no haberse enterado todavía que debe presentarse a asumir su responsabilidad y ejercer el derecho constitucional de defensa que le asiste como todo imputado".En cuanto a que uno de los sujetos imputados tendrían otros hechos delictivos de la misma naturaleza y en especial sobre menores de edad, el fiscal Mautone dijo a El Sol no tener conocimiento, pero no descartó "que puedan aparecer más casos. Hasta ahora tenemos éste en el que estamos trabajando y este jueves vamos a tener la declaración indagatoria" del detenido.