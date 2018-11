Pidieron penas efectivas para acusados en el primer operativo por narcomenudeo

El fiscal Lisandro Beherán realizó sus alegatos en el cierre del juicio por el primer operativo por narcomenudeo que se realizó en Gualeguaychú en mayo. Pidió penas de prisión efectiva para tres de los acusados y la absolución para las dos mujeres involucradas y el vecino donde se realizó el allanamiento.



Fue la cuarta audiencia, pero no fue la última porque todo proseguirá el martes con el alegato de clausura del defensor. Pero ayer, Beherán realizó su última exposición sobre el tema y reclamó una pena de 9 años para Osvaldo Geogieff, 8 años para Maximiliano Lencina y 6 años para César Nahuel Parada, mientras que para Gabriela Gularte, Natalia De La Cruz y Marcos Villagra no formalizó su acusación porque no se demostró que vivieran en el lugar donde se realizó el procedimiento y se encontró la droga, ni que tuvieran la droga a su disposición y mucho menos que la vendieran.



Todas estas personas fueron detenidas el 12 de mayo, tres días después que entró en vigencia en todo el territorio entrerriano la Ley de narcomenudeo. Pero para la Fiscalía es clave probar la comercialización y para ello recurrió a otro caso en el que la mayoría de los imputados también fueron detenidos bajo el mismo delito, en un allanamiento realizado el 27 de abril.



En ambos casos la Policía llegó al domicilio situado en calle Guastavino al 500, casi 10 de Junio, por hechos de robo. En el primer procedimiento (realizado antes de la entrada en vigencia de la ley de narcomenudeo) acudieron al lugar por un robo ocurrido días antes en el club Defensores del Oeste, pero en la requisa se halló más de un kilo de marihuana y unos pocos gramos de cocaína, entre otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.



Diez personas fueron trasladadas a la Jefatura, entre ellas un menor y dos mujeres, para ser identificados. La causa por el robo prosiguió en la Justicia de Gualeguaychú, en tanto la que se abrió por el hallazgo de la droga se derivó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.



Pero pocos días después, el 12 de mayo, en el mismo lugar, se detuvieron a cuatro hombres y dos mujeres, que también habían sido detenidos en el procedimiento anterior. En esta ocasión se llegó al lugar por una causa en la que se investigaba el robo a un taller mecánico ubicado en calle Perú.



Casi en forma calcada a la anterior, se requisó el lugar y esta vez la Policía encontró 50 bochitas de cocaína en un pasillo lindante a la vivienda, además tijeras, balanza de precisión, celulares y dinero. Pero como ya había entrado en vigencia la Ley de narcomenudeo, todas las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Gualeguaychú y por ello se requirió a la Justicia Federal que se remitieran las actuaciones hechas en abril para imputar y probar en el juicio que comienza hoy que en dicho inmueble se comercializaban estupefacientes. (El Día)