Reducirán la pena a condenado por trasladar 6.000 kilogramos de marihuana

El misionero Luis Ruíz Díaz había sido condenado el 31 de julio de 2017 a la pena de 10 años de cárcel, en tanto que el compañero de causa Norberto Báez, fue sentenciado a siete años.Un camión Mercedes Benz había sido cargado con seis toneladas de marihuana. Allá por agosto de 2015, el kilo en la ciudad de Buenos Aires estaba valuado en esa época entre 12.000 y 15.000 pesos, por lo que el valor total de la droga ascendía, por lo menos, a 72 millones. Báez fue detenido por la Policía de Entre Ríos en Villaguay, lo mismo que un rato más tarde Ruíz Díaz.Al camionero lo condenaron a siete años de cárcel, en tanto a su consorte judicial por tener un mayor rol en la organización del traslado de la droga desde Misiones a Buenos Aires.La jueza unipersonal Lilia Carnero entendió justo los 10 años para Ruíz Díaz y siete para Báez.Con posterioridad la defensora oficial Noelia Quiroga acudió a la Cámara de Casación Penal Federal que de los tres planteos, uno tuvo en cuenta, el vinculado con la pena de Ruíz Díaz.Por mayoría se ordenó realizar una nueva audiencia para fijar una nueva sentencia menor a los 10 iniciales.Con un nuevo juez, se realizó la medida judicial en el Tribunal Oral Penal Criminal de Paraná. La doctora Noemí Berros presidió la audiencia en la cual el fiscal José Candioti fundó su postura de imponerle una nueva pena, esta vez de nueve años.Tal como se esperaba, la defensora oficial reclamó una condena de siete años, que fuera similar a la del camionero.El fiscal hizo notar que al momento del operativo policial, se comprobó que Ruíz Díaz tenía pleno control y dominio de la operación de transporte, que no solo que fue la más importante en la historia de Entre Ríos, sino que tenía la posibilidad de distribuir 48 millones de dosis umbrales."Con ese cargamento se podía abastecer, si se quería a toda la población de Argentina", insistió en su alegato, para marcar que no se está hablando de una persona común sin medios. "Era un comerciante con un importante nivel adquisitivo", insistió Candioti.Otro punto que destacó el fiscal fue que se comprobó que Ruíz Díaz amenazó y le propuso a Báez hacerse cargo de la responsabilidad total del transporte, situación que no prosperó.En el cruce de posturas, Quiroga reclamó los atenuantes por la edad del encartado como también la falta de antecedentes, y pidió condena con atenuantes por no contar con antecedentes pidió siete.La semana que viene, Berros dará a conocer la nueva sentencia al hombre que se encuentra preso en la cárcel de Concepción del Uruguay.