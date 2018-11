Dos jóvenes fueron denunciados por abuso sexual: uno ya fue detenido

Fuentes judiciales acreditaron que en la noche de este miércoles, una joven de aproximadamente 21 años de edad se hizo presente en la Comisaría del Menor y la Familia de Concordia para denunciar a otros dos jóvenes, acusándolos de haberla sometido sexualmente. Ambos son guías turísticos, y uno de ellos sería oriundo de la capital entrerriana.



De acuerdo a lo detallado por una voz autorizada del Ministerio Público Fiscal, la investigación avanzó con el peritaje del celular de la denunciante, lo que derivó en la detención de uno de los jóvenes acusados, mientras se trabaja en la ubicación del segundo de los sindicados.



A través de su cuenta en las redes sociales, la joven contó su padecimiento, brindando datos y fotos de los presuntos abusadores. En su escrito, además indica que, también a través de las redes pudo conocer que uno de los jóvenes que la sometió había sido escrachado por haber abusado de una nena de 11 años. "Estoy convencida que denunciarlo fue lo mejor. Yo me creí culpable, quizás por no haber sido tan clara o por dejar el miedo me paralice y no resistirme. Me sentí culpable hasta que leí esto. No se tu nombre pero tenés 11 años y NO SOS CULPABLE, yo tampoco. Lloro, tiemblo, tengo miedo pero se que no fui la única, se que fueron muchas más, y se que podrían ser otras también, denuncien, hablen, no se callen". (Con información de Diario Río Uruguay y El Sol)