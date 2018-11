Cuestionan la defensa corporativa policial en detención irregular y agresión

Maniobras para encubrir

Legitimar el abuso

Justificar las agresiones

Golpes y patadas por un insulto

Golpes en el patrullero

Cuestionable detención

Esposado y golpeado

La defensa corporativa

Condena para el policía

Pasaron ocho años de aquella madrugada en que Juan Carlos Leiva fue detenido por la Policía en la ciudad de Diamante por estar ebrio en la calle, luego de tomar varias cervezas con un amigo. Sin que haya cometido contravención ni delito alguno, Carlos Maximiliano Acosta lo subió a un patrullero y lo golpeó. Luego de un proceso judicial demasiado largo, y complicado por la confusión generada por el dudoso accionar policial, se llegó a un juicio intrincado no solo por la desmemoria de los testigos, sino por las contradicciones entre ellos, que indicaron que algunos mintieron.. El abogado defensor, Carlos Alberto Albornoz, afirmó que se trató de un procedimiento de rutina, con la intervención legítima de la Policía, por lo que pidió la absolución.El caso tuvo una particularidad que tal vez fue clave para que no sea una más de las detenciones arbitrarias y discrecionales de la Policía.. Su testimonio fue clave paraEn el debate declaró la víctima, su hermano y el amigo, Mariano Sánchez, con quien estuvo tomando y también fue detenido y golpeado. También lo hicieron los policías que actuaron en el procedimiento, y uno que dice haber estado aunque sospechan que mintió.Se trata del oficial Cristian Seín, quien entonces era jefe de calle. Su participación en el hecho es uno de los puntos controvertidos. Tanto Juan Carlos Leiva como su hermano policía Oscar, y el amigo Sánchez, afirmaron que Seín no participó de la detención.Se produjo un careo entre el policía Leiva y otro agente, de apellido Martínez, y luego con su superior Seín, sobre la intervención de este último en el hecho. Cada uno se mantuvo en sus dichos, pero se observó al hermano de la víctima mucho más firme en su postura: "Yo tengo una operación en la cabeza, pero me acuerdo patente", ironizó el muchacho.El otro punto discutido era si el policía. En cambio, los otrosEl acta del procedimiento refleja la versión policial, pero el mismo cabo Leiva la desmintió y aseveró que no la firmó.Acosta declaró al finalizar el juicio, sin responder preguntas.y al identificarlo lo golpeó. Lo redujeron, lo subieron a la camioneta, le pegaron una patada y lo sujetaron con las manos y la rodilla para que no se moviera. Dijo que el hermano del detenido llegó y ayudó a que no se moviera, y además ubicó a Seín en el lugar. "No lo esperaba y no me lo busqué, no soy de maltratar a la gente, soy un funcionario público, estoy para servir", afirmó.En los alegatos, la fiscal coordinadora Matilde Federik dijo que la materialidad del hecho y la autoría por parte de Acosta se encuentran plenamente acreditadas."Acosta participaba de la comisión policial que detuvo a Juan Carlos Leiva y en el marco de esa detención,, en el trayecto a la Jefatura yValoró el informe del médico forense de esa misma mañana donde se constatan las lesiones sufridas por Leiva, quien refería dolores en las costillas. El médico también revisó a Sánchez, quien también tenía golpes.Federik sostuvo que las lesiones sufrida por la víctima son leves, pero. No podemos tolerar este tipo de violencia policial. Está probado el accionar policial que se aprovecha de una persona detenida para golpearla".En este sentido, cuestionó la propia detención que se produjo aquella madrugada, que no fue imputada, pero "".. Leiva (el cabo) se subió a la camioneta para evitar que siguieran golpeando a su hermano", afirmó.", preguntó."En el careo quedó claro que Leiva estaba diciendo la verdad.", agregó Federik.Por eso criticó: "", y refirió las coincidencias entre los policías al declarar,. Lo ubican al hermano como colaborador, y todos dijeron que estaba Seín".Por eso, dijo que el acta del procedimiento "".Por último,. La gravedad no se debe al tipo de lesiones, sino que desde un punto de vista de política criminal, no podemos permitir este tipo de abusos de la Policía", concluyó. Fuente: (Uno).-