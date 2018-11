Rastrean con perros las calles de Concordia en busca del niño autista

Crece la incertidumbre en Concordia por la desaparición dey que escapó de su casa alrededor de las 16.30hs de este martes.. Es que "Benja", como le dicen,El pequeño regresó de la escuela a su casa, ubicada en el barrio San Martín de esa localidad, alrededor de las 16.30hs de este martes, su madre le quitó las zapatillas y cuando regresó del baño, el nene ya no estaba, pudo saber. Y ahora lo estamos buscando en la zona de calles La Pampa y Maoullins, en el barrio", confirmó a, Alejandro Enrique Silva, uno de los hermanos del pequeño."Dicen que lo vieron en esa zona donde hay una casa abandonada y campo, un descampado, pero también está cerca una escuela y hay viviendas", comentó el muchacho, en relación al lugar de búsqueda.

, imploró Silva.Su abuela, Viviana Villanueva, se lamentó que en este momento,. Es que el niño debe tomar una dosis de su medicación a la mañana y otra al mediodía antes de ir al colegio."Él corre sin destino, no sabemos para donde pudo haber tomado", señaló la mujer.Desde la familia se indicó que "se escapa normalmente pero siempre en la zona, los vecinos ya lo conocen y siempre lo agarran y lo traen, o lo tienen ahí hasta que nosotros lleguemos"."Un vecino nos avisó que no lo pudo agarrar, que se había escapado. Lo corrieron pero no lo alcanzaron y le perdieron el rastro", agregó la abuela en diálogo conSu familia está desesperada. Ante cualquier dato sobre el paradero de Benjamín Acosta, comunicarse al (0345) 4296064 o a la comisaría más cercana.