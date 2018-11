Incompatibilidad: Investigan a empleada judicial que le facturaba a la comuna

Pedido de informes

Instrucción sumaria

Presunto contrato

Un sumario a una empleada de los Tribunales,, que, según confiaron afuentes extraoficiales, se materializó en horas del mediodía de este martes.¿Cuál sería el nexo que vincula esta instrucción sumaria interna en el Poder Judicial con el municipio concordiense? La respuesta se resumiría en sólo dos palabras: un contrato.Las primeras versiones de los hechos daban cuenta de un allanamiento, pero la información recabada a posteriori permitió rectificar el dato. "Ni fue allanamiento ni se trata de una denuncia judicial. El fiscal que actuó no lo hizo en tal carácter.", fue la escueta explicación obtenida de fuentes confiables.En principio, la Justicia se interesó por acceder al "contrato", en virtud del cual la mujer habría facturado "servicios administrativos" a la Municipalidad de Concordia,No hay aún información oficial que identifique a la empleada judicial que está siendo investigada, a quien se presume inocente hasta tanto no concluya la instrucción sumaria.De constatarse la incompatibilidad, a la empleada judicial podría caberle la cesantía, por aplicación del artículo 12 de la Ley Provincial 7.413 y el decreto reglamentario 5.231/84.La misma norma obliga a la parte empleadora a "solicitar la formación del correspondiente Sumario Administrativo cuando verificase que algún agente de la repartición no hubiese cumplimentado lo dispuesto en la Ley Nº 7.413 y esta reglamentación".. Fuente: (El Entre Ríos).-