Empleado municipal cometió reiteradas estafas prometiendo viviendas sociales

En empleado de la Municipalidad de Victoria está siendo investigado por estafas reiteradas cometidas a lo largo del tiempo y con el mismo modus operandi. A cambio de una suma de dinero, que comenzaba siendo de unos 2000 pesos para llegar hasta los 5000, prometía viviendas sociales, autos judicializados y hasta trabajo con una empresa encargada de las obras que se ejecutan en la cuenca de calle Ezpeleta en la ciudad de las Siete Colinas.



Durante esta semana se recibieron en sede policial alrededor de cinco denuncias de personas que fueron estafadas por un sujeto de 24 años, apodado "el Gaby", quien ya fue suspendido de sus funciones en la comuna. Se habría quedado con más de 35.000 pesos de sus víctimas.



El fiscal que entiende en la causa, Eduardo Guaita, relató que por pedido de las víctimas, como así también del abogado defensor de la persona denunciada, las actuaciones se remitieron a la oficina de mediación penal, donde las partes podrán llegar a un acuerdo y el denunciado deberá restituir la suma de dinero, que las victimas dicen que le entregaron como consecuencias de los engaños.



En caso de llegarse a un acuerdo, las actuaciones volverán a Fiscalía para que se archiven. El detalle de las denuncias La primera denuncia contra "el Gaby" se relaciona con gestiones que ofrecía para tener acceso a unas viviendas del IAPV, donde supuestamente él tenía la posibilidad de hacerles obtener una casa sin sorteo.



Solicitó a sus víctimas fotocopias de los documentos, acta de concubinato, y las copias de los documentos de los hijos, además de la suma 2.300 pesos en primera instancia, y luego 1.300 para una supuesta escritura de la vivienda, luego 2000 para un seguro y por último, para instalarle el gas a la vivienda la suma de 2.600 pesos.



El dinero se entregó sin dar comprobantes porque, según reza en la denuncia, "se debía dar aviso a Paraná y como no tenía recibo de sueldo" se frustrarían los trámites.



A esta familia también le ofreció un vehículo argumentando que trabajaba en el área de tránsito y sabía de remates de autos secuestrados. En esta oportunidad, le pidió 2.800 pesos, y luego le siguieron nuevas sumas para dos motos y otros trámites, ascendiendo a la suma de 20.000 pesos. En la denuncia se menciona llamadas a un supuesto abogado cómplice del ardid delictivo.



Otra denuncia fue presentada por un joven 19 años, al que Gaby contactó por Facebook y luego telefónicamente ofreciendo también viviendas sociales "evitando el sorteo".



Empezó solicitándole 1.800 pesos. A la siguiente semana, le envió un mensaje desde WhatsApp, donde ofrecía dos motos "a muy buen precio", las que eran de un remate judicial de la ciudad de Diamante. En este caso dijo que trabajaba en la línea 147 (lo que hasta el momento parece lo único verídico), y terminó sacándole unos 5.000 pesos.



En este caso se menciona que hay más personas afectadas pero que no se animaron a denunciar.



La tercera denuncia fue por parte de una mujer de 40 años, quien manifestó que "el Gaby", daba facilidades para acceder a viviendas sociales del IAPV y también autos y motos secuestrados por el municipio que iban a salir a remate.



La cuarta presentación en la Justicia, fue por parte de otra mujer de 23 años, quien denunció que se contactaron con el empleado municipal ya que les había ofrecido facilidades para acceder a viviendas sociales del IAPV. Mediante comunicación telefónica, se contactaron con el sujeto y acordaron ir a su casa en los primeros días de octubre. Les pidió fotocopias de DNI y 1900 pesos. Posteriormente 1300 más.



Otra de las denuncias fue radicada por una persona de 34 años. El hecho habría ocurrido hace siete meses y con el mismo modus operandi. En este caso entregó 1400 pesos y le confirmaron la casa N° 14 en la Chacra de Lizoarsain, terreno donde se construyen viviendas sociales cerca del Prado Español. Luego de lograr que le entregaran 4500 pesos más, además le prometió trabajo en las obras de la cuenca de calle Ezpeleta.



Por ahora el empleado denunciado sólo ha sido suspendido de sus tareas en el municipio, desde donde no se han expedido sobre esta situación, como tampoco el gremio que lo incluyó en la lista de los últimos pases a planta permanente, indica LT39.



Finalmente, se conoció que en los próximos días la Justicia le tomará declaración, mientras no se descartan posibles nuevas denuncias.