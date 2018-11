Neutralizaron la alarma y robaron importante suma en dólares de una casa

Esteban Mazaeda, junto a su mujer y sus dos hijos, dejó el sábado a la noche su casa ubicada a poco menos de tres kilómetros del centro, en el camino de acceso a Villa Paranacito, para presenciar el tradicional desfile de carrozas que se desarrolla en esa ciudad del sur entrerriano desde hace 35 años.



Tras la fiesta se dirigió a su casa y antes de llegar notó que las cosas no estaban bien. La casa, que tiene su frente contra la ruta y la parte trasera contra el río, estaba a abierta y revuelta. Fue directamente donde guardaba sus ahorros en dólares para comprar un terreno y para cumplir con otros proyectos, pero el dinero no estaba.



Fue lo único que se llevaron. Actuaron sin ser vistos por nadie y lo más llamativo de todo, lo que origina más incertidumbre, es que utilizaron un inhibidor de señal para neutralizar la alarma de la casa. Esto habla de gente preparada y que sabía muy bien cómo actuar. Conocía muy bien lo que había adentro y la existencia del dinero en dólares.



Esa misma noche se realizó una denuncia y este martes se la ratificó, pero según criticó el damnificado: "el Fiscal hasta ahora no me ha llamado para nada". Sabe muy bien que es muy difícil que pueda llegar a recuperar el dinero perdido y por ello ha centrado su atención en que la Policía y la Justicia actúen "con el tratamiento serio que esto se merece", publica El Día.



Luego de ocurrido el robo, y a modo de catarsis, Mazaeda escribió en su muro de Facebook: "Mientras la pasábamos tan pero tan bien y con tanta alegría justamente nos entraban en nuestras Casa, usurpando nuestra intimidad, rompiendo todo lo que estaba a su paso y llevándonos los ahorros de nuestros años de trabajo, sacrificio y esfuerzo!!! Lamento que esto pase en Paranacito nuestro lugar en el mundo. Solo quiero pedir que nos cuidemos entre los BUENOS VECINOS y que no pierdan la Seguridad, cosa que nosotros ya no tenemos!".