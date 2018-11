Búsqueda desesperada en Concordia: Un niño autista escapó de su casa

Buscan en Concordia a Benjamín Acosta, un niño de ocho años que padece de autismo. El pequeño regresó de la escuela a su casa, ubicada en el barrio San Martín de esa localidad, alrededor de las 16.30hs de este martes, su madre le quitó las zapatillas y cuando regresó del baño, el nene ya no estaba, pudo saberDe acuerdo a la denuncia que su familia radicó en la comisaría de Minoridad, el niño es delgado, de 1,20 de estatura, tez morena, cabellos cortos negros, ojos marrones, y al momento de ausentarse de su hogar vestía un short de tela azul, remera azul y estaba descalzo.Se indicó además que el pequeño no habla y no contesta, sólo hace gestos continuos con las manos y se ríe.Su familia está desesperada. Ante cualquier dato sobre el paradero de Benjamín Acosta, comunicarse al (0345) 4296064 o a la comisaría más cercana.