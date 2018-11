Detuvieron a un primo del tío de Sheila por violar a su hija de ocho años

La policía bonaerense detuvo este martes a un primo de Fabián González Rojas, el tío de Sheila Ayala y principal sospechoso de su asesinato. El hombre en cuestión está acusado de violar a su propia hija de 8 años.



Vicente Oscar M., de 38 años, vivía en el predio Campo Tupasy de San Miguel a pocas casas de la vivienda de González Rojas y su mujer, Leonela Ayala, quienes impulsaron la búsqueda de Sheila sólo para después confesar a la Policía que la chica de 10 años murió cuando estaba a su cuidado.



El hombre, quien es primo hermano de González Rojas y es paraguayo como él, quedó detenido acusado de haber violado a su hija tras ser denunciado por su pareja en 2017, cuando la víctima tenía 7.



La detención se produjo cuando el primo de González volvió a San Miguel tras haber estado escondido en una vivienda de Guernica. El hombre fue aprehendido en la esquina de Alem y España por personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) de esa localidad bonaerense.



Los cargos que enfrenta resuenan con un supuesto abuso cometido por González Rojas a una de sus hijas mayores, pero que nunca fue denunciado.



Sheila Ayala desapareció el 14 de octubre pasado. La última vez que la vieron con vida fue cuando jugaba con amigos en el predio del barrio Campo Tupasy, donde vivía con su papá.



Su cuerpo desnudo fue hallado cuatro días más tarde adentro de una bolsa de residuos que había sido arrojada, se presume, desde el balcón de la casa de sus tíos hacia un pasillo de 70 centímetros que había entre la vivienda y otro edificio.



La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un estrangulamiento a lazo con una sábana infantil que tenía anudada al cuello y no se encontraron lesiones de abuso, aunque el fiscal espera una serie de peritajes para ver si se trató de un ataque sexual no consumado.



A pedido del fiscal Gustavo Carracedo, el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, convalidó la detención de los tíos como presuntos autores de un "homicidio agravado por alevosía" en el caso de la tía, llamada Leonela Ayala, de 25 años, y con el segundo agravante de "femicidio" para el tío, de 24.