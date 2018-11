Pretendió evitar el arrebato a una mujer y lo balearon en el rostro

Pudo haber sido una tragedia

Sobre el estado de salud de la victima

Un hombre 50 años pretendió evitar el arrebato a una mujer y los ladrones lo balearon en el rostro. Ocurrió en horas de la noche de este martes, en la zona de calles Villa San Benito y Estación Sosa del barrio Parque Mayor de Paraná, pudo saber"Es un vecino del lugar que trató de impedir que se perpetre un arrebato a una mujer que circulaba por el lugar, y gracias a su accionar, ese delito no se cometió, pero lamentablemente, resultó herido de arma de fuego", confirmó a, el jefe de Operaciones de la Departamental de Policía de Paraná, Héctor Martínez.Fue trasladado al hospital San Martín donde permanece internado "fuera de peligro". "Pese a que es un hecho grave, gracias a Dios podemos decir que la persona está bien", subrayó el funcionario policial.Los malvivientes eran dos y se trasladaban en una moto cuando perpetraron el hecho. Se dieron a la fuga y son intensamente buscados."A prima facie, dos sujetos que se trasladaban en un motovehículo por calle Villa San Benito, al llegar a Estación Sosa, el que iba como ocupante, descendió del rodado con intenciones de arrebatarle la cartera a una mujer, la cual se quiere escapar de la situación", detalló el comisario en relación a cómo acontecieron los hechos.Y continuó: "La situación fue advertida por un vecino que interfirió en el accionar del malviviente, logrando que éste desistiera. Se trenzaron en lucha, y lamentablemente, recibe un disparo de fuego".Respecto de los malvivientes, Martínez indicó que "se trabajan con indicios que se levantaron en el lugar y con los registros de las cámaras de seguridad que hay en la zona; se manejan diferentes hipótesis".Al consultarle al funcionario policial si son frecuentes este tipo de hechos de sangre en la zona, éste reconoció: "Hay arrebatos en el lugar, no podemos estar ajenos a esta situación, aunque no con esta violencia que se suscitó acá"."Continuamente se realizan todo tipo de operativos para tratar de evitar que estos ilícitos se lleven a cabo. Esta es una zona iluminada y transitada, por eso llama la atención que el hecho se haya perpetrado acá", agregó al respecto.El hombre fue identificado como Daniel Hiramatsu de 50 años. Ingresó a las 22.15hs de este martes a la guardia del hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado en observación.Según pudo saber, el proyectil le ingresó por la mejilla derecha y se aguardaba una eventual intervención quirúrgica para extraérselo. Permanecía estable.