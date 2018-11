Armas: entre lo ilegal y la ley

"Hace mucho tiempo que no escucho que una persona busca comprar un arma para defenderse"

Carlos Jhundt es comerciante, trabaja en una armería

"En manos de la delincuencia cualquier arma es un elemento para matar"

El periodista Mauricio Antematten

La opinión de los panelistas

Pero...Algunas estimaciones señalan que en Argentina circulan unos 4 millones de armas. Y, según datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, poco más de un millón de usuarios las tienen registradas. Además, de ese millón, la mayoría posee la credencial vencida.ya que el uso de un arma en el contexto de un delito, siempre agrava el riesgo poniendo en juego la vida de una o más personas.. ". Luego de corresponder con todos esos trámites, el RENAR habilita a la persona para la tenencia y transporte del arma. A la armería tienen que ir con ese carnet, con la documentación y al vendérsela se la inscribe a esa persona".Al referirse a quiénes portan un arma legalmente, destacó que "en un porcentaje mayoritario la compran para uso deportivo, para prácticas de tiro. Para seguridad es muy difícil que una persona vaya a comprar un arma".La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) llamó a licitación hace un tiempo atrás, y ""Dentro de la legislación vigente, hoy la ley es más para tiro deportivo. Lo que puede estar relacionado con armas para defensa, son las que creo que pueden estar relacionado con el otro costado del tema, con el delito, con las armas que no están registradas", opinó Jhundt.Asimismo, apuntó:, recordó. "Habilita a la persona a llevar l arma, oculta y en condiciones de tiro. Hoy, las portaciones están totalmente restringidas, no se las están dando a nadie. Las están limitando al máximo".Sabemos que la persona trata de eludir todo tipo de problemas", consideró el comerciante.Respecto del arma de aire comprimido contó que "es de venta libre en las armerías, a personas mayores. Las ventas en ferreterías no es legal".Viene todo el problema de tomársela y volver a hacer papeles. Se ingresa de nuevo a la armería y se pone nuevamente a la venta", manifestó.En tanto, aseveró, que, indicó que "la ministra Bullrich tiene razón, no está prohibido tener armas. Si querés tener un auto de carrera también lo podes tener. De ahí a que te habiliten como piloto para andar a determinada velocidad, tenés que hacerlo dentro de una pista, tenés que hacer un psicofísico, cualquiera si tiene plata se lo compra.".", explicó.Y agregó: "La ministra dijo algo desafortunado si lo vemos en ese contexto. El que quiera armarse que se arme, pero debería haber dicho que cumpla las reglas y se atenga a las consecuencias. El que rompe la ley va preso".", indicó.No es un arma de fuego, es neumática. Se compran en una ferretería. Hay casas de artículos que las exhiben en las vidrieras.", remarcó.Asimismo, dijo que "las declaraciones de la ministra se dan en un momento en el que estamos todos nerviosos porque las cosas aumentan, porque no llegamos a fin de mes, porque no logramos nuestros objetivos y hay hechos de inseguridad. Por cualquier cosa la gente se enoja"., mencionó que este tema "tiene que ver con cuándo es válido el uso de arma y también con la necesidad de no naturalizar el concepto de armarse`".aseveró que el contexto en el que se dieron las declaraciones de la ministra Bullrich tienen que ver con la elección en la que arrasó Bolsonaro en Brasil, con una población que dice: `quiero armarme y que se libere la tenencia de armas para civiles. Esto fue la bandera central de Bolsonaro en su discurso de campaña. En este marco se interpretan los dichos de Bullrich".contó que en comunicación con gente del Tiro Federal, le indicaron que "no están dando cursos para manejar un arma. Sí lo hacían antes. Una persona que sí da los cursos, me menciono que no se han incrementado los pedidos de gente que quiera tomar la capacitación para portar un arma. Es un curso de dos meses"., indicó que "puede que la política del Estado de desarme sea más para el ciudadano que por hobby tiene un arma legítima, que al delincuente"., dijo que "lo preocupante no son las personas que tienen armas registradas, sino las ilegales que circulan en los barrios. Hay gente que usa esas armas y tienen un circuito negro. Las declaraciones de la ministra se enmarcan en el contexto de que la mayoría de las armas con las que se cometen delitos no están registradas. Me parece preocupante que vaya en contra de una política del Estado que en los últimos años ha ido en favor del desarme"., señaló que "no se puede dejar una tremenda responsabilidad como es el uso de un instrumento eventualmente capaz de matar a una persona en la discrecionalidad de que si tenés un psicólogo o psiquiatra amigo. La Policía dice que son contados con los dedos de la mano los casos de homicidios por arma en ocasión de un crimen, de asalto. La inmensa mayoría es por disputas entre vecinos. En los últimos años bajó la provisión de armas al mercado negro".