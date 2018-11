Le desvalijaron la casa y sospecha de su ex marido: "Me amenazó de muerte"

Una mujer denunció que le desvalijaron su casa ubicada en barrio Paraná III. Sospecha de su ex marido, quien la amenazó en reiteradas oportunidades.



Según indicó a Elonce TV, "él tiene restricción hacia mi domicilio, no se puede acercar a la casa pero en ningún momento hizo caso a la Justicia. Sigue pasando, me acosa, pasa en un auto, baja, patea la puerta, quiere abrir las ventanas".



En ese sentido, manifestó que "yo digo que fue él porque se lo vio con los ladrones dando vueltas. Hice denuncias de todo, de cada vez que vino a hacerme problemas y la fiscal a cargo de la causa asegura que mi ex marido no tuvo participación en el robo. Muchas veces él me amenazó con que iba a hacer que me roben todo o que me prendan fuego la casa".



Con su ex pareja, Rubén Eduardo Sarmiento, de 53 años, tienen un hijo en común, de siete años. El hombre es remisero.



"Me quieren poner a mí un botón antipánico pero mi celular no sirve para eso. Iban a ver si me conseguían un aparato, era lo único que se podía hacer. Todavía estoy esperando, no me dan una solución, él sigue rondando la casa, sigue con esa gente de mal vivir. Esto es una tortura, todos los días todo el día. Si no anda dando vueltas me llama por teléfono, me manda mensajes. Mi vida corre peligro, me amenazó de muerte. Dijo que me va a mandar personas para que me terminen matando y tirando en un zanjón", relató.



Cuando le robaron el domingo, los vecinos vieron que llegaron cuatro personas en auto, ingresaron al domicilio y se llevaron un microondas, tostadora, ropa, calzado, frazadas, repasadores y otros elementos.



"Ahora los vecinos también están amenazados. A uno lo detuvieron y luego lo liberaron. Dijo que cuando salga en libertad se iba a vengar del vecino. Tengo mucho miedo por mi hijo porque muchas veces mi ex pareja se ha acercado a él, aunque en todos lados se sabe que no puede retirarlo de ningún lugar. Estamos cuidándolo. Lo único que le pasa es un salario, no cuota alimentaria. No quise reclamarla por estos problemas, porque me iba a seguir acosando", agregó. Elonce.com