Degollaron a una mujer y arrojaron su cuerpo en un desagüe

Una mujer de 39 años fue degollada y su cuerpo fue arrojado a un desagüe en la localidad mendocina de Alvear, mientras que su ex pareja, que tenía una restricción por una causa por violencia doméstica, fue detenido y habría confesado la autoría del crimen.El crimen fue cometido ayer, alrededor de las 8:00, en la calle C, entre 10 y 12, y tuvo como víctima a Roxana Ferreyra, de 39 años, mientras que el principal sospechoso es Ramón Castro, de la misma edad, quien ya había sido imputado en una causa por violencia de género, que estaba a punto de pasar a juicio oral.Las sospechas apuntan a que Castro sorprendió a Ferreyra cuando circulaba en su moto, la derribó y tras una discusión, le cortó el cuello, le clavó una puñalada en la espalda y luego arrojó su cuerpo por un barranco.Poco después del hecho, en la comisaría de la zona se recibió un llamado telefónico en el que el Castro confesó lo que había hecho, aunque aseguró que no sabía si su ex mujer había muerto por el ataque.Enseguida, la Policía atrapó al sospechoso en una zona descampada, situada a unos 1.500 metros del lugar en el que se cometió el femicidio, cuando se había trepado a un árbol a esperar su arresto.Ferreyra y Castro tenían tres hijas de 8, 9 y 19 años, mientras que la mujer además había sido madre de un joven de 22 fruto de una relación anterior.Castro había sido imputado por violencia de género por golpear a Ferreyra y a una de las hijas con un martillo, en una causa que estaba a punto de pasar a juicio oral y se mantenía vigente una restricción de acercamiento.