Estafaron a jubilados y les hicieron sacar un crédito: Pagarán $9 mil por 6 años

Un matrimonio de jubilados fue víctima de una estafa mediante el "cuento de ANSes". El caso fue denunciado en la Departamental Villaguay y los que cayeron en la trampa son una mujer, Nelly, y su esposo, Luis, de Las Moscas, la más norteña localidad del Departamento Uruguay.En la tarde del miércoles pasado, poco antes de las 18, Nelly estaba -como casi todos los días- en la cocina de su casa, cuando sonó el teléfono yIlusionada con el dinero, "que la provincia había obtenido de ANSeS para los jubilados", que le permitirían saldar algunas deudas y completar trabajos de reparación de la casa, que había comenzado tiempo atrás, y para lo que debió sacar un crédito a una financiera, le dio la novedad a su esposo y se encargó de pedir un remis, con el que fueron hasta la sucursal Villaguay del Banco de Entre Ríos.La señora, una enfermera jubilada, le dijo aque el supuesto funcionario de ANSeS les daba por teléfono precisas instrucciones de cómo debían hacer en el cajero automático para que las cuentas quedaran en condiciones de recibir la transferencia de dinero.(supuesto funcionario de ANSeS) que la operación que me había indicado era de crédito y no para la recepción de un dinero, lo cual negó rotundamente y dijo que esperara unos '40 que los fondos se acreditarían", relató la mujer.Con problemas en las piernas la señora no podía permanecer parada frente al cajero todo ese tiempo, por lo que decide quedarse en el auto. Y justo al cumplirse '40 minutos de espera recibe otro llamado que le indica que fuera nuevamente al cajero, e ilusionada fue a buscar el dinero pero se encuentra con que el dispositivo le entrega más y más tickets, y en el teléfono el "funcionario" que le instruía que "tirara todos los papeles",En la Jefatura de Policía de Villaguay le dijeron que ella y su esposo habían sido víctimas de una estafa, y que recuperar el dinero sería muy difícil, no obstante recomendaron que con los tickets, que recuperaron del cesto del cajero, reclamar en la entidad bancaria.Por otra parte, insistieron en pedir que extremen los cuidados ante llamados telefónicos, no otorguen informes o dato alguno, que directamente corten y se comuniquen con las dependencias policiales más cercanas.La Administración Nacional de la Seguridad Social desde hace tiempo que viene advirtiendo sobre fraudes telefónicos, y por ello hasta el hartazgo informa que "los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos"."ANSeS recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso", indicaron desde el organismo.Por mail a denuncias@anses.gob.ar Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).Personalmente a la sede de la ANSeS detallada en el punto anterior de lunes a viernes de 8 a 16 horas.Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija).Personalmente en la oficina de atención de la ANSeS más cercana a su domicilio.